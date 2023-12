Czytaj więcej Prawo dla Ciebie HFPC o zmianach w TVP: Sposób ich wprowadzenia budzi poważne wątpliwości prawne Helsińska Fundacja Praw Człowiekka wydała oświadczenie, w którym odniosła się do zmian wprowadzanych przez nowy rząd w mediach publicznych. Fundacja przyznała, że dotychczasowy obraz publicznej telewizji oraz radia wymagał głębokiej reformy, ale sposób jej wprowadzania budzi poważne wątpliwości prawne.

Prezydent już wcześniej krytycznie odniósł się do działań nowego rządu w sprawie zmian w mediach publicznych. - Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co wczoraj się działo, zaprzecza temu. Została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja. Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały, a te zdaniem ministra zastępują ustawy. Mamy dzisiaj ustawowe ciało, jaką jest Rada Mediów Narodowych. Jeżeli premier i jego ministrowie chcą zmienić zasady prawne powoływania władz mediów publicznych, to najpierw trzeba zmienić ustawę, a nie przyjmować akt, który nie tworzy obowiązującego prawa. Pominięto przepisy obowiązującego prawa. Nie można się z tym zgodzić. To są bezprawne działania — mówił w czwartek Andrzej Duda.

Z kolei, Helsińska Fundacja Praw Człowieka w piątkowym stanowisku przyznała, że dotychczasowy obraz publicznej telewizji oraz radia wymagał głębokiej reformy, ale sposób jej wprowadzania budzi poważne wątpliwości prawne.

Środowa zmiana władz w TVP

W środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego poinformowało, że minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze.

Nowym prezesem TVP został Tomasz Sygut. W skład nowego zarządu spółki weszli Piotr Zemła, Maciej Taborowski i Anisa Gnacikowska.

„Konieczność tego rodzaju działań oraz uzasadnienie wyznaczyła uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskie Agencji Prasowej” - napisano w komunikacie opublikowanym przez resort kultury.