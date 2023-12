Teoretycznie zatem hojne wynagrodzenia dla szefostwa banku centralnego miały konkretną ustawową podstawę. Jednak sytuacja prawna wokół tych nagród daleka jest od jednoznaczności.

W ustawie o NBP pozostało bowiem wciąż odesłanie do przepisów o wynagradzaniu osób sprawujących kierownicze stanowiska państwowe (tzw. kominowej). A w nich reguły pozostały dość sztywne, niepozwalające zarządowi NBP na pełną swobodę w kształtowaniu wynagrodzeń i nagród.

Sztywne mnożniki

Przyjrzyjmy się tym regulacjom. Otóż ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe jest uzupełniona rozporządzeniem wykonawczym wydanym przez Prezydenta RP (to jedna z niewielu możliwości bezpośredniego wydawania przez głowę państwa aktów prawnych).

Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 22 listopada 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2164) przewiduje dla kierownictwa NBP jedynie wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Ich wysokość określono jako mnożnik kwoty bazowej, określanej w ustawach budżetowych. Na przykład dla Prezesa NBP wynagrodzenie zasadnicze określono jako 8,68, a dodatek funkcyjny jako 2,8 kwoty bazowej. I tylko tyle, o nagrodach i innych dodatkach nie ma tam mowy.

Oczywiście osoby na kierowniczych stanowiskach mają prawo do nagród za osiągnięcia zawodowe. Gwarantuje im to przepis art. 24 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Mówi on wprost że można tworzyć fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych pozostających w dyspozycji kierowników urzędów.

Czy jednak to jest wystarczająca podstawa do przyznawania sobie świadczeń, wypłacanych systematycznie co kwartał? Według ujawnionych przez członka zarządu NBP Pawła Muchę uchwał, takie nagrody były przyznawane regularnie co kwartał, a zatem regularnie. Czy zatem takie świadczenia miały charakter nagród za szczególne osiągnięcia kierownictwa banku centralnego?