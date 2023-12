- Postanowienie zostało wydane przez sędziów, wśród których był tzw. dubler, czyli sędzia wybrany nieprawidłowo. Czy ma ono zatem moc obowiązującą?

- Nieprzypadkowo użyłam pojęcia „dokument wydany w budynku przy Alei Szucha”, bo nie da się go nazwać postanowieniem ani tego składu orzekającego Trybunałem Konstytucyjnym. To jest „grzech pierworodny” tej decyzji. Oczywiście los wszystkich orzeczeń wydanych w nieprawidłowym składzie wymaga systemowego uregulowania, ale nieprawidłowy skład też jest argumentem, by tego dokumentu nie uznawać za wiążący. Zresztą, jak dotychczas go oficjalnie nie opublikowano, a informacje na ten temat pochodzą jedynie od posłów wnioskodawców, którzy jakoby go widzieli.

- Co się teraz stanie, jeśli minister kultury odwoła członków zarządów spółek TVP i PR?

- Zmiany w zarządzie spółki każdorazowo powinny być zarejestrowane przez sąd rejestrowy. Gdy sprawa trafi do tego sądu, powinien on ocenić wady prawne dokumentu z Alei Szucha, do czego jest uprawniony jak każdy polski sąd, i po prostu nie brać go pod uwagę. Nawet jeśli nie będzie analizował, czy w składzie orzekającym TK był sędzia dubler, to i tak postanowienie zabezpieczające nie wiąże jedynego akcjonariusza TVP- Skarbu Państwa, a poza tym nie wydano go dla zabezpieczenia jakichkolwiek praw dochodzonych w innym postępowaniu sądowym. Minister Kultury ma zatem wynikającą z praw akcjonariusza i kodeksu spółek handlowych swobodę działania w sprawie zarządów TVP i PR.