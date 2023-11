Jednak 14 października 2019 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II KK 381/18) uniewinnił obywatela ukaranego prawomocnie za wykroczenie polegające na przerobieniu słów hymnu narodowego – i jego odśpiewaniu w internecie – tak, by zachęcał uchodźców do przybycia do Polski. Według SN cel obwinionego był wzniosły i zasługuje na aprobatę. Chodziło bowiem o podkreślenie otwartości narodu polskiego wobec uchodźców, którymi Polacy przecież często w historii sami bywali.

"Póki my żyjemy" to błąd

Kilka lat temu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało poradnik ze wskazówkami dotyczącymi wykonywania hymnu. Sporo miejsca poświęcono w nim najczęściej popełnianym błędom. Już w XIX wieku Polakom zdarzało się śpiewać "Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy" zamiast poprawnie "kiedy my żyjemy". Józef Wybicki użył słowa "kiedy" w znaczeniu "jeśli", "skoro", "ponieważ", przedstawiając zależność istnienia Polski od istnienia Polaków. Tymczasem słowa "póki my żyjemy", które określają granice czasu, dotyczą tylko tych osób, które w tym momencie je wypowiadają. Błąd ten został usunięty przez specjalną komisję w 1926 roku, ale do dziś bywa powielany.

Powielany był także błąd samego Józefa Wybickiego, który w trzeciej zwrotce Pieśni Legionów zapisał nazwisko "Czarnecki", choć poprawnie brzmi ono "Czarniecki".

Kolejnym błędem jest śpiewanie w trzeciej zwrotce "rzucim się przez morze" dla ratowania ojczyzny. W poprawnej wersji naszego hymnu ten wers brzmi: "wrócim się przez morze". Odnoszą się one do morskiej przeprawy wojsk polskich pod wodzą hetmana Stefana Czarnieckiego podczas potopu szwedzkiego. 14 grudnia w 1658 r. hetman przeprawił się z polskimi wojskami na wyspę Als, gdzie wspomógł Duńczyków, którzy wówczas także toczyli wojnę ze Szwedami. Zatem podobnie jak podczas potopu wojska Czarnieckiego niosły zwycięstwo innym, tak Legiony Polskie we Włoszech walczyły o wolną Polskę poza granicami kraju.

W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy naszego hymnu. Wiele osób śpiewa: "Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany", zamiast poprawnie: "Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany".