Cmentarze różnią się także cennikami za usługi. Za pochówek dziecka do lat 13 na cmentarza przynależnym do parafii p.w. Świętego Józefa Robotnika w Kłaju nie ma opłaty, usługa wykopania grobu ziemnego na jedną trumnę kosztuje 700 zł, nienaruszalność grobu na 20 lat 2000 zł, a opłata prolongacyjna na kolejne 20 lat 2000 zł.

Na cmentarzu komunalnym w Szczecinie koszty za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na 20 lat w grobie ziemnym dziecka do 6 lat wahają się od 480 zł do 1000 zł, a za udostępnienie miejsca do pochówku zwłok na okres 20 lat w grobie ziemnym pojedynczym od 850 zł do 1600 zł. Natomiast za dzierżawę miejsca po upływie 20 lat od pochówku na okres następnych 20 lat za grób ziemny dziecka do 6 lat należy zapłacić do 600 zł, a za grób ziemny pojedynczy do 900 zł.

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 17 maja 2010 r. (III SA/Kr 932/09) organ gminy może ustalić tylko te opłaty, które są związane z pochowaniem zwłok, a nie jakiekolwiek opłaty związane z prowadzeniem cmentarza.

W wyroku za dopuszczalne uznano pobranie opłaty m.in. za wykup miejsca pod grób ziemny łącznie z jego prolongatą, rezerwację miejsca pod grób ziemny na okres 20 lat czy wykopanie i zasypanie grobu. Sąd uznał natomiast, że gmina nie może pobierać opłat za samą możliwość utrwalenia grobu nagrobkiem czy też za korzystanie z terenu cmentarza przy wykonywaniu drobnych prac remontowych przy nagrobku, jak np. wykucie liter. Wykluczone jest ustalanie takich opłat, których wysokość miałaby charakter komercyjny.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o cmentarzu i chowaniu zmarłych w miejscowościach, w których nie ma cmentarzy komunalnych, zarząd cmentarza wyznaniowego jest obowiązany umożliwić pochowanie bez jakiejkolwiek dyskryminacji osób zmarłych innego wyznania lub niewierzących.