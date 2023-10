W niedzielę 15 października po raz pierwszy w historii czeka nas połączenie referendum i głosowania na parlamentarzystów. Wywołuje to wiele wątpliwości.



Reklama

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi w mediach społecznościowych Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że karty do głosowania nie będą spięte. Nieprawdą jest, że 3 karty do głosowania będą zszyte lub w inny sposób złączone.

"Wyborca nie ma obowiązku, a prawo do udziału w głosowaniu 15 października i sam zdecyduje, czy we wszystkich, czy tylko w niektórych z 3 głosowań weźmie udział, a co za tym idzie, które karty do głosowania wyda mu obwodowa komisja wyborcza" - podkreśliła PKW.