W nowym trybie publikacji Dziennik Urzędowy nie będzie już zawierał zestawienia aktów ze spisem treści, a każdy akt prawny będzie publikowany oddzielnie, gdy tylko będzie gotowy, jako osobny, autentyczny Dziennik Urzędowy w formacie PDF. Ma to być bardziej elastyczne, szybsze i prostsze rozwiązanie umożliwiające wyświetlanie aktów prawnych w różnym widoku i dostosowywanie do swoich potrzeb za pomocą kilku nowych kryteriów. Dostęp do polskojęzycznej wersji Dz.Urz. UE nadal będzie możliwy ze strony https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl.

Reklama

Jak informują służby prasowe Trybunału Sprawiedliwości UE, w celu zapewnienia łatwego dostępu do komunikatów przewidzianych w regulaminie postępowania przed Trybunałem i regulaminie postępowania przed Sądem UE, ich publikacja w Dzienniku Urzędowym UE zachowa dotychczasowy rytm, oparty na zbiorczej publikacji w każdy poniedziałek.

Zawiadomienia dotyczące spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu – czy też spraw zakończonych przez te sądy – będą widoczne w dniu ich publikacji na stronie EUR-Lex, za pośrednictwem linku dostępnego bezpośrednio na stronie głównej. Będą one również dostępne dzięki wyszukiwarce umożliwiającej dostęp do wcześniej opublikowanych aktów w odniesieniu do określonej daty publikacji lub serii. Funkcje EUR-Lex pozwolą również na filtrowanie wyników wyszukiwania w celu wyświetlenia wyłącznie aktów odpowiadających sprawom sądowym.

TSUE informuje, że z przyczyn technicznych żadna publikacja nie jest przewidziana w poniedziałek 2 października 2023 r. Pierwsze zawiadomienia dotyczące spraw wniesionych do Trybunału lub Sądu, a także publikacja pierwszych zawiadomień dotyczących orzeczeń kończących postępowania, jest przewidziana w poniedziałek 9 października 2023 r.