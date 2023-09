Pobieranie dodatkowych opłat na zakup tzw. wyprawki jest zatem niezgodne z prawem.

– Edukacja jest bezpłatna, ale skoro jest niedofinansowana, ktoś musi wyłożyć pieniądze. Jeśli nie rząd i nie samorząd, to rodzice. Edukacja przedszkolna to zadanie własne samorządu. Gminy jednak nie mają z czego zapłacić za wszystkie materiały do codziennej pracy z dziećmi. W przedszkolach zużywa się ich naprawdę dużo – mówi Iga Kazimierczyk, prezeska fundacji Przestrzeń dla Edukacji.

Jeśli więc rodzice nie złożą się na nowe farby czy plastelinę, ich dzieci nie będą z nich korzystać. Sięgają więc do kieszeni.

– Dyrektorzy przedszkoli pozostawiają zbieranie środków na tego typu pomoce radzie rodziców. Składki są dobrowolne. Część rodziców ich nie płaci, ale z materiałów korzystają wszystkie dzieci. Czasem budzi to sprzeciw płacących – mówi Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.