Aktualizacja: 03.09.2025 18:17 Publikacja: 03.09.2025 16:20
Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie
Foto: PAP/Albert Zawada
Jak podało RMF FM, chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy zostali skierowani do pracy w PK za rządów PiS, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, a funkcję prokuratora krajowego pełnili kolejno Bogdan Święczkowski i Dariusz Barski.
Zgodnie z rozporządzeniem MS z 2019 r., prokuratora do Prokuratury Krajowej deleguje Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Prokuratury Krajowej. Delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora regionalnego i okręgowego.
Odwołanych z delegacji zostało siedmiu prokuratorów z prokuratur regionalnych w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Krakowie oraz w Warszawie, a także trzech prokuratorów z prokuratur okręgowych w Gdańsku i Radomiu oraz z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
Odwoływanie prokuratorów oddelegowanych za rządów PiS do PK rozpoczął jeszcze poprzedni prokurator generalny Adam Bodnar. 4 stycznia 2024 r. polecił Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Kornelukowi odwołanie z delegacji łącznie 144 prokuratorów, w tym 94 z Prokuratury Krajowej oraz 50 z Prokuratur Regionalnych. Swoją decyzję argumentował wówczas trudną sytuację kadrową jednostek organizacyjnych dwóch jednostek najniższego szczebla (czyli prokuratur rejonowych i prokuratur okręgowych).
Czytaj więcej
Polecenie odwołania z delegacji do Prokuratury Krajowej łącznie 144 prokuratorów nie zostało wyko...
Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze oraz wspomnianym rozporządzeniem, prokurator delegowany zachowuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatki przysługujące mu na stanowisku macierzystym i otrzymuje dodatek funkcyjny za okres delegacji. W określonych przypadkach, Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy może przyznać dodatek specjalny do 40 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem charakteru pracy i zadań. Oprócz tego delegowany do PK spoza Warszawy ma prawo do nieodpłatnego zakwaterowania albo do zwrotu kosztów zamieszkania w Warszawie (ryczałt 3200 zł). Przysługuje mu też dieta i zwrot kosztów za paliwo lub bilety.
Czytaj więcej
Uzasadnieniem dla aktualnych delegacji są zmiany organizacyjne w jednostkach prokuratury – tłumac...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak podało RMF FM, chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy zostali skierowani do pracy w PK za rządów PiS, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, a funkcję prokuratora krajowego pełnili kolejno Bogdan Święczkowski i Dariusz Barski.
Zgodnie z rozporządzeniem MS z 2019 r., prokuratora do Prokuratury Krajowej deleguje Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Prokuratury Krajowej. Delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora regionalnego i okręgowego.
Reforma Sądu Najwyższego jest już prawie gotowa i jeszcze we wrześniu może trafić do resortu sprawiedliwości. Ma...
Bez obowiązkowego doszkalania ani niższych limitów prędkości dla młodych kierowców, ale za to z surowszymi reguł...
Mimo zgłaszanych przez środowisko prokuratorskie postulatów, prof. Adam Bodnar nie wydał nowego rozporządzenia,...
Wydziedziczenie dziecka może być nieskuteczne, gdy winę za zerwanie kontaktów i ustanie więzi uczuciowej ponoszą...
Eksperci sceptycznie podchodzą do propozycji prezydenta, aby procedura przyznawania cudzoziemcom polskiego obywa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas