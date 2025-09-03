Jak podało RMF FM, chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy zostali skierowani do pracy w PK za rządów PiS, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, a funkcję prokuratora krajowego pełnili kolejno Bogdan Święczkowski i Dariusz Barski.

Reklama Reklama

Zgodnie z rozporządzeniem MS z 2019 r., prokuratora do Prokuratury Krajowej deleguje Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Prokuratury Krajowej. Delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora regionalnego i okręgowego.

Kogo odwołano z delegacji w Prokuraturze Krajowej

Odwołanych z delegacji zostało siedmiu prokuratorów z prokuratur regionalnych w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Krakowie oraz w Warszawie, a także trzech prokuratorów z prokuratur okręgowych w Gdańsku i Radomiu oraz z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Odwoływanie prokuratorów oddelegowanych za rządów PiS do PK rozpoczął jeszcze poprzedni prokurator generalny Adam Bodnar. 4 stycznia 2024 r. polecił Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Kornelukowi odwołanie z delegacji łącznie 144 prokuratorów, w tym 94 z Prokuratury Krajowej oraz 50 z Prokuratur Regionalnych. Swoją decyzję argumentował wówczas trudną sytuację kadrową jednostek organizacyjnych dwóch jednostek najniższego szczebla (czyli prokuratur rejonowych i prokuratur okręgowych).