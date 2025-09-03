Rzeczpospolita
Prokurator krajowy Dariusz Korneluk zdecydował o karierach 10 prokuratorów

Dziesięciu prokuratorów zostało odwołanych z delegacji do Prokuratury Krajowej do macierzystych jednostek. Tak zdecydował prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Publikacja: 03.09.2025 16:20

Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie

Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak podało RMF FM, chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy zostali skierowani do pracy w PK za rządów PiS, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, a funkcję prokuratora krajowego pełnili kolejno Bogdan Święczkowski i Dariusz Barski.

Zgodnie z rozporządzeniem MS z 2019 r., prokuratora do Prokuratury Krajowej deleguje Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy na wniosek dyrektora właściwego departamentu lub biura Prokuratury Krajowej. Delegowanie następuje po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora regionalnego i okręgowego.

Kogo odwołano z delegacji w Prokuraturze Krajowej

Odwołanych z delegacji zostało siedmiu prokuratorów z prokuratur regionalnych w Białymstoku, Gdańsku, Łodzi, Katowicach i Krakowie oraz w Warszawie, a także trzech prokuratorów z prokuratur okręgowych w Gdańsku i Radomiu oraz z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Odwoływanie prokuratorów oddelegowanych za rządów PiS do PK rozpoczął jeszcze poprzedni prokurator generalny Adam Bodnar. 4 stycznia 2024 r. polecił Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Kornelukowi odwołanie z delegacji łącznie 144 prokuratorów, w tym 94 z Prokuratury Krajowej oraz 50 z Prokuratur Regionalnych. Swoją decyzję argumentował wówczas trudną sytuację kadrową jednostek organizacyjnych dwóch jednostek najniższego szczebla (czyli prokuratur rejonowych i prokuratur okręgowych).

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar
Prawnicy
Bodnar: polecenie w sprawie 144 prokuratorów nie zostało wykonane
Co przysługuje prokuratorom delegowanym do PK

Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze oraz wspomnianym rozporządzeniem, prokurator delegowany zachowuje wynagrodzenie zasadnicze i dodatki przysługujące mu na stanowisku macierzystym i otrzymuje dodatek funkcyjny za okres delegacji. W określonych przypadkach, Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy może przyznać dodatek specjalny do 40 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem charakteru pracy i zadań. Oprócz tego delegowany do PK spoza Warszawy ma prawo do nieodpłatnego zakwaterowania albo do zwrotu kosztów zamieszkania w Warszawie (ryczałt 3200 zł). Przysługuje mu też dieta i zwrot kosztów za paliwo lub bilety. 

