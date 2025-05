Europoseł Grzegorz Braun wciąż bezkarny po incydencie w Oleśnicy

W piśmie nie ma bezpośrednich odniesień do konkretnych zachowań europosłów, lecz zostało ono wysłane niedługo po incydencie z udziałem europosła Grzegorza Brauna, który wtargnął do szpitala w Oleśnicy i próbował dokonać obywatelskiego zatrzymania dr Gizeli Jagielskiej. Jego działania mają związek z opisaną przez "Gazetę Wyborczą" sprawą legalnej aborcji w 36. tygodniu ciąży dokonanej w tym szpitalu. W szpitalu doszło do awantury, interweniowała policja.

Do sprawy zachowań, również wcześniejszych, Grzegorza Brauna odniósł się na antenie radia TOK FM minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

– Co do gaśnicy [incydent z gaszeniem świec chanukowych w Sejmie - red.] i sześciu innych czynów, które zostały popełnione przez Grzegorza Brauna, (…) on został uchylony, ten immunitet, przez nasz Sejm, po czym on został europosłem. Zaraz po tym prokuratura wystosowała wniosek o uchylenie immunitetu i niestety ten wniosek ładne pół roku leżał w Parlamencie Europejskim, czekał na rozpoznanie – powiedział minister sprawiedliwości. – Komisja regulaminowa PE wydała już opinię na ten temat i wniosek ten będzie głosowany jutro ok. 12:00 – powiedział.

Minister sprawedliwości podkreślił, że postępowanie w sprawie interwencji w oleśnickim szpitalu prowadzi prokuratura we Wrocławiu. „Myślę, że ten wniosek o uchwałę ws. immunitetu to jest kwestia – ja wiem – może 10-12 dni” – dodał minister sprawiedliwości, informując, że komisja regulaminowa Parlamentu Europejskiego wydała już opinię na temat wniosku, który ma być głosowany w najbliższym czasie.