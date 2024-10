Prokurator Ewa Wrzosek wyjaśnia, czym się zajmie w resorcie Adama Bodnara

Oboje jednak mamy świadomość powagi sytuacji i tego, że tak naprawdę przyświeca nam ten sam cel: prokuratura niezależna, odpowiedzialna, budząca zaufanie i szacunek społeczny, a zarazem sprawna i dobrze funkcjonująca. Wydaje mi się, że wiem, jakie działania należy podjąć, żeby ten cel zrealizować. Jeśli nawet nie będzie to łatwe i nie nastąpi to od razu, zamierzam zrobić wszystko, aby móc spojrzeć sobie w twarz bez wstydu i poczucia klęski. 30 lat pracy w prokuraturze to olbrzymi bagaż doświadczeń. Tych dobrych i tych złych. Tak jak w życiu najbardziej uczy doświadczenie osobiste. Nie to, co wyczytamy w kodeksach czy bazie orzeczeń. Praca prokuratorska na różnych szczeblach i w różnych jednostkach prokuratury daje mi pewność, że kompetencje tam nabyte będę mogła wreszcie praktycznie wykorzystać. Bo tak jak powiedział Albert Einstein: „Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i to robi” – zamierzam być tym kimś.

W prokuraturze, w której przez ostatnie lata miała pani pod górkę. Wysłanie za poprzedniej władzy do pracy w innej prokuraturze, sprawa tzw. autobusowa, podsłuchiwanie Pegasusem, zaangażowanie w odbetonowanie mediów publicznych i kontrowersje z tym związane. Wyszła pani w tego wszystkiego w sumie obronną ręką.

Nie nazwałabym tego wszystkiego wyjściem z obronną ręką. Do 2016 r., kiedy to kierowanie prokuraturą przejął Zbigniew Ziobro, nigdy nie toczyły się wobec mnie żadne postępowania wyjaśniające, dyscyplinarne ani karne. Datę graniczną stanowi powstanie stowarzyszenia niezależnych prokuratorów Lex Super Omnia, którego byłam jednym z członków założycieli. Od tego momentu stałam się obiektem ponadprzeciętnego zainteresowania byłego prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego i samego Zbigniewa Ziobry. Te sprawy, o których pani wspomniała, to tylko ułamek działań o wybitnie dyskryminującym charakterze, które ci panowie wobec mnie podejmowali. 16 sierpnia 2024 r. zwróciłam się do prokuratora generalnego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych oraz przygotowawczych prowadzonych w okresie od 2016 r. do chwili obecnej w sprawach o przewinienia dyscyplinarne i czyny zabronione, które były wobec mnie prowadzone. Zwrotnie otrzymałam informację, że w systemach informatycznych prokuratury zarejestrowanych jest pięć postępowań przygotowawczych, w tym cztery prowadzone przez prokuraturę krajową i jedno przez prokuraturę regionalną, oraz czternaście postępowań prowadzonych przez rzeczników dyscyplinarnych prokuratora generalnego. Nie wiem, ile z tych spraw nadal pozostaje w toku, znam jedynie ich sygnatury.