Prokurator Wrzosek zrezygnowała, sędzia Piwnik o powodach tej decyzji

- Wtedy gdy pani Wrzosek kandydowała, pojawiły się komunikaty, że żadnego problemu nie ma, a te wszystkie kwestie zostały dawno wyjaśnione. Potem w przestrzeni publicznej pojawił się głośny artykuł o działaniach w czasie zmian w mediach publicznych w grudniu ubiegłego roku – powiedziała Barbara Piwnik.

Nie były to pierwsze informacje o kontrowersjach wokół prokurator Wrzosek. Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, w 2020 r. miała przekazać Michałowi D. – wtedy dyrektorowi ds. bezpieczeństwa w stołecznym ratuszu – informacje ze śledztwa (pozyskane od prok. Małgorzaty M.) dotyczącego wypadku autobusu na moście im. Grota-Roweckiego, gdzie kierowca był po narkotykach (zginął pasażer). Wrzosek wysłała przez szyfrowany komunikator do Michała D. m.in. wyniki badań krwi i moczu kierowcy oraz treść jego wyjaśnień. Finalnie trafiło to do polityka – prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego (przełożonego D.). Wrzosek we wpisie do Małgorzaty M. napisała: „R.T. jest twoim dłużnikiem – a ja trzy razy bardziej”. Tłem całej operacji miała być - według śledczych - toczącą się wtedy kampania prezydencka. Sprawę tę komentowała prok. Wrzosek, zdaniem której była to próba zastraszenia jej przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Informowała też wtedy, że była inwigilowana systemem Pegasus.

Piwnik o dobudowywaniu ideologii do decyzji Wrzosek

Sędzi Barbary Piwnik nie przekonuje tłumaczenie, że powodem decyzji o rezygnacji jest zbyt wolne tempo zmian w wymiarze sprawiedliwości.

- Dobudowywanie jakiejś ideologii, że to protest przeciwko powolności zmian w wymiarze sprawiedliwości, jest dla mnie zupełnie chybione. Z prostej przyczyny. Jeżeli pani prokurator przez lata nie stroniła od wypowiedzi publicznych i chętnie zabierała głos, bardzo często także w sprawach kształtu wymiaru sprawiedliwości, to nie widzę najmniejszego powodu, żeby milczała w sytuacji, gdyby faktycznie jej odejście było jakimś protestem przeciwko powolności zmian. Dlatego trudno mi zgodzić się z taką argumentacją - stwierdziła sędzia.