Prokuratura sprawdza z urzędu, czy ws. Palikota naruszono tajemnicę obrończą

„Celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, co z kolei warunkuje możliwość wszczęcia śledztwa. W realiach niniejszej sprawy oznacza to konieczność ustalenia, czy mieliśmy do czynienia z tajemnicą obrończą lub adwokacką, a jeśli tak, to czy tajemnica ta została naruszona” - wyjaśnia rzecznik prasowy PK prokurator Przemysław Nowak.

Prokuratura Krajowa: decyzja w ciągu 30 dni

Postępowanie sprawdzające jest prowadzone w kierunku przestępstwa z art. 231 kk (przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków) i przestępstwa z art. 267 kk (uzyskanie dostępu do informacji bez uprawnienia poprzez przełamanie lub ominięcie zabezpieczeń).

Jak zaznaczył prok. Nowak, prokuratura zamierza uzyskać odpowiednią dokumentację, dotyczącą zwłaszcza czynności, które mogły naruszyć tajemnicę obrończą. Chce też przesłuchać w charakterze świadka osoby składające zawiadomienia.

„Decyzja o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa powinna zostać podjęta w ciągu 30 dni” - przekazał rzecznik PK.