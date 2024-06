Najpierw Dariusz Barski jako prokurator krajowy 30 listopada 2023 r. wydał zarządzenie, w którym w paragrafie 6 powierzył prokuratorowi Janeczce katalog siedmiu zadań – w tym nadzór na Departamentem do spraw wojskowych.

Potem Adam Bodnar – 28 marca 2024 r. – wydał zarządzenie, w którym w paragrafie 5 przewidział dla prokuratora Janeczki katalog 13 zadań, ale niektóre dotychczasowe zmodyfikował. Powierzył mu m.in. nadzór służbowy nad sprawami podlegającymi orzecznictwu sądów wojskowych, kierowanie bieżącymi sprawami jednostek organizacyjnych prokuratury dotyczącymi spraw wojskowych.

Następnie jednak pojawiło się zarządzenie podpisane przez Dariusza Korneluka z 22 kwietnia 2024 r., także dotyczące podziału czynności, w którym w paragrafie I odwołano dotychczasowy podział czynności (czyli ten z marca 2024 r). Zauważył to w swoim piątkowym wystąpieniu prezydent Andrzej Duda.

Czytaj więcej Mundurowi Prokuratura: żołnierzy z granicy zatrzymano i skuto bez udziału prokuratora Prokuratura Okręgowa w Warszawie wyjaśnia okoliczności zdarzenia na granicy polsko-białoruskiej z udziałem polskich żołnierzy, którzy potem zostali zatrzymani za użycie broni wobec napierających w ich stronę migrantów. Decyzja o zatrzymaniu żołnierzy zapadła bez udziału prokuratora.

Czy Tomasz Janeczek objął postępowanie dot. żołnierzy nadzorem?

Sprawa nie jest jednak prosta. Powód? 29 kwietnia zastępca dyrektora do spraw wojskowych w Prokuraturze Krajowej Mieczysław Śledź zwrócił się do prokuratora Janeczki z prośbą o objęcie zwierzchnim nadzorem służbowym śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Ten ostatni 6 maja wyraził zgodę na objęcie postępowania w tej sprawie swoim nadzorem. Żadnych czynności jednak nie podjął bo, jak twierdzi, nie był informowany o dalszych losach w sprawie.

Kim jest Tomasz Janeczek?

To absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2001 r (po odbyciu asesury) trafił do Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej. Po latach spędzonych w wydziale śledczym Prokuratury Okręgowej w Katowicach (gdzie prowadził i nadzorował sprawy dotyczące zorganizowanej przestępczości gospodarczej – mafii paliwowej i złomowej), na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej awansował w 2016 r. W listopadzie 2024 r. Zbigniew Ziobro powołał go na zastępcę PG do spraw wojskowych.