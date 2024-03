W zagadnieniu zapytano też, czy przywrócenie prokuratora na podstawie tego przepisu i powołanie go na szefa Prokuratury Krajowej wywołało skutki prawne. W przypadku odmowy podjęcia uchwały w tej kwestii lub udzielenia odpowiedzi przeczącej na to pytanie, sąd zawnioskował o rozstrzygnięcie, czy wadliwe przywrócenie prokuratora w stanie spoczynku do służby czynnej i powołanie go na prokuratora krajowego, sprawia, że decyzje w przedmiocie mianowania przez niego asesorów prokuratorskich nie wywołują skutków prawnych i tym samym osoby te nie są umocowane do pełnienia funkcji asesora prokuratorskiego.

Gdański sąd chce też wiedzieć, czy sąd karny jest uprawniony - w ramach swojej kognicji i w związku z posiadaną samodzielnością jurysdykcyjną - do badania prawidłowości mianowania na stanowisko asesora prokuratorskiego, w tym także w zakresie obsadzenia organu dokonującego aktu mianowania, w toku rozpoznawania środka odwoławczego na postanowienie wydane przez tego asesora.

Rozbieżne wykładnie i nowy prokurator krajowy

Uzasadniając sformułowanie tych pytań gdański sąd podkreślił, że w tej sprawie istnieją w orzecznictwie rozbieżności interpretacyjne. Wskazał przy tym, że wyłoniły się trzy przeciwstawne wykładnie dotyczące stosowania spornego przepisu.

Tymczasem od połowy marca nowym prokuratorem krajowym jest Dariusz Korneluk. Jeszcze w lutym wygrał on konkurs na to stanowisko i Adam Bodnar zwrócił się do premiera z wnioskiem o jego powołanie na prokuratora krajowego.