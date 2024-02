Prokurator Ewa Wrzosek wystartuje w konkursie na Prokuratora Krajowego

Konkurs na szefa Prokuratury Krajowej został ogłoszony przez mininistra sprawiedliwości w piątek 9 lutego i w ten sam dzień swoją kandydaturę w mediach społecznościowych ogłosiła prokurator Ewa Wrzosek.

W poście umieszczonym na platformie X podkreśliła, że organizowany konkurs i jej start w nim to „jedyny i niepowtarzalny moment aby głos prokuratur rejonowych, w których załatwia się 99% spraw, z którymi przychodzą do nas Obywatele - wreszcie miał swoje przełożenie na najwyższe funkcje kierownicze w prokuraturze.”. Ewa Wrzosek pełni służbę w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów, czyli do niedawna największej prokuratury w całym kraju. Ze względu na liczbę spraw prowadzonych przez jednostkę została z niej w 2017 roku wydzielona nowa Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.

Prokurator Wrzosek ma więc niewątpliwie doświadczenie z licznymi i różnorodnymi postępowaniami — jak sama przekazała prokuratorem jest już niemal 30 lat. Od grudnia 2023 roku jest również członkiem Krajowej Rady Prokuratorów działającej przy Prokuratorze Generalnym. Zadaniem Rady jest stanie na straży niezależności prokuratorów, opiniowanie projektów aktów prawnych prawnych dotyczących prokuratury, szczególnie w sprawie stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej, kierunków szkolenia prokuratorów oraz asesorów prokuratury. Rada opiniuje także wnioski o dalszą pracę prokuratorów po ukończeniu przez nich 65. roku życia oraz uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów oraz czuwa nad ich przestrzeganiem.

Prokurator przekazała, że obejmując stanowisko Prokuratora Krajowego będzie dążyć do poprawy w pracy urzędników i pracowników prokuratury oraz samych prokuratorów, tak by oni jako pracownicy wymiaru sprawiedliwości mogli czerpać satysfakcję ze swojej służby — przede wszystkim traktować wszystkich z szacunkiem i wyeliminować złe warunki pracy, w tym podwyższenie wynagrodzeń, które mają być zbyt niskie względem posiadanej wiedzy i doświadczenia, ale i ponoszonej odpowiedzialności.