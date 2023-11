„Amantadyna działa na covid! Jestem przykładem. Najpierw syn, potem żona, w końcu ja: wysoka gorączka, ogromny ból, silny kaszel, wg. lekarza tak 7 dni, a potem apogeum, więc wziąłem amantadynę – piorunujący efekt! Zadziałało!” - pisał na Twitterze w grudniu 2020 roku.



Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł włączył prokuraturę do postępowania sądowego, dotyczącego stosowania - wbrew zakazowi - amantadyny do leczenia COVID-19. W dniu rozprawy prokurator, który wcześniej twierdził, że zakaz był słuszny, nagle zmienił zdanie, po otrzymaniu polecenia służbowego.

W 2021 roku jako kandydat Solidarnej Polski bezskutecznie ubiegał się w przedterminowych wyborach o fotel prezydenta Rzeszowa (uzyskał 10,72 proc. poparcia).

Nowy szef resortu sprawiedliwości publicznie zadeklarował się jako zwolennik kary śmierci. - Taka kara pełni funkcję zniechęcającą do przestępstwa. Sprawca kalkuluje, czy warto popełnić ohydny czyn. (...) Uważam, że to by ograniczyło liczbę najpoważniejszych przestępstw - argumentował w wywiadzie dla "Wirtualnej Polski". Przyznał jednak, że nie ma szans na wprowadzenie kary śmierci w Polsce.

- Do tej pory byliśmy rajem dla przestępców - ocenił Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski, komentując podpisaną przez prezydenta nowelizację kodeksu karnego.

"To nie Sylwester Marzeń, lecz Sylwester Wynaturzeń"

O Warchole było głośno w styczniu tego roku z powodu jego kłótni na Twitterze z gwiazdą amerykańskiego zespołu Black Eyed Peas, raperem Will.i.am.