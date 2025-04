Które dzieci liczą się do limitu świadczenia matka 4+?

Wnioskodawczyni nie dała za wygraną. W skardze na odmowę ZUS zauważyła, że odmowa przyznania jej wnioskowanego świadczenia jest niezrozumiała i niesprawiedliwa społecznie. Decyzja urzędników pomija bowiem cele ustawy. Nie wiadomo też, dlaczego i które dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej pominięto.

W ocenie skarżącej nie ma ustalonej granicy, która wskazuje, że dziecko zostało wychowane. A ona przecież dzieci wychowała zgodnie z postanowieniem sądu. Z przyjętych obowiązków nie zrezygnowała, wychowując dzieci stale, osobiście i ciągle. Kobieta zwracała też uwagę na brak uznania i docenienia jej pracy, bo samotne wychowanie porzuconych dzieci z problemami, szczególnie w wieku dorastania, to wyzwanie wymagające poświęcenia, czasu i umiejętności.

Matka zastępcza podkreśliła, że na rzecz „nierodzonych” dzieci zrezygnowała z kariery zawodowej, wychowała je dobrze do samodzielności. Przyjmując zadania państwa, przyczyniła się m.in. do oszczędności dla budżetu. Kobieta nie miała wątpliwości, że decyzja ZUS jest niesprawiedliwa społecznie. Ponadto z powodu niekorzystnej i niesprawiedliwej dla niej do 2012 r. ustawy o pieczy zastępczej nie ma wymaganego przez ZUS stażu pracy do przyznania najniższej emerytury.

Kiedy wychowanie dziecka daje podstawę do specjalnej emerytury?

Urzędnicy kurczowo trzymali się swojej interpretacji, że nie można przyjąć, aby skarżąca zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym wychowała co najmniej czworo dzieci. W stosunku bowiem do dwójki dzieci uczestniczyła w procesie ich wychowywania tylko przez krótki okres czasu. ZUS oponował przed rozszerzającą wykładnią przepisów. I argumentował, że przyjęcie na wychowanie dzieci do osiągnięcia pełnoletności nie mogło realnie wpłynąć na rezygnację lub niepodjęcie zatrudnienia na okres co najmniej kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Nie było więc przeszkodą do wypracowania przynajmniej minimalnej emerytury.

Najpierw na takim podejściu do spornego świadczenia suchej nitki nie zostawił Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Nie tylko wytknął urzędnikom liczne naruszenia procedury. Przede wszystkim uznał, że prezes ZUS naruszył w sposób istotny przepisy prawa materialnego przez błędną wykładnię art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 9 ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. W ocenie WSA bezpodstawnie bowiem uznał, że wychowanie czworga dzieci ogranicza się wyłącznie do uczestniczenia w procesie stałej, bezpośredniej i ciągłej opieki od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności.