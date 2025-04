Płaca minimalna 2025: Czy jeszcze wzrośnie w tym roku?

W latach 2023-2024 płaca minimalna wzrastała dwukrotnie w ciągu roku – 1 stycznia i 1 lipca. W 2025 roku wzrosła tylko raz – 1 stycznia i nie zmieni się przez cały rok. Wynika to z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.

Płaca minimalna: Kiedy wzrośnie?

Od 2026 roku planowane są zmiany dotyczące zasad ustalania wysokości płacy minimalnej. 26 sierpnia 2024 roku w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ma on na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, do przestrzegania której zobowiązana jest także Polska. Jak można przeczytać na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem tej dyrektywy jest „[…] poprawa warunków życia i pracy w Unii, a w szczególności adekwatności wynagrodzeń minimalnych pracowników w celu przyczynienia się do pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia nierówności płacowych”. Aktualnie projekt ustawy jest przedmiotem prac Komitetu do Spraw Europejskich.

Planowane zmiany mogą wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku. Jeśli tak się stanie, płaca minimalna ma zostać zrównana z wynagrodzeniem zasadniczym. Tym samym premie, dodatki czy nagrody nie będą już wliczane do najniższej krajowej, jak często ma to miejsce obecnie. Ponadto do corocznej oceny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę stosowana ma być orientacyjna wartość referencyjna stanowiąca 55 proc. prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.