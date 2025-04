Uprawnienie pozwala na dostosowanie organizacji pracy do potrzeb pracownika. Można to zrealizować na różne sposoby, m.in. poprzez wybór pracy zdalnej, ruchomego czasu pracy lub systemu pracy weekendowej. Zatrudniona osoba ma prawo samodzielnie określić, jaką formę preferuje.

Kto może skorzystać z elastycznej organizacji pracy?

Zgodnie z art. 188 (1) § 1 Kodeksu pracy, wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy może złożyć pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia. Pokrywa się to z głównym celem dyrektywy work-life balance, którym było zachęcenie rodziców i opiekunów do pozostania na rynku pracy.

Pracownik, który chce skorzystać z tego uprawnienia, musi złożyć do pracodawcy wniosek w formie elektronicznej lub papierowej. Dokument należy złożyć najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. Należy wskazać w nim imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, wyjaśnić, dlaczego pracownik chce skorzystać z uprawnienia, wskazać termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy oraz jej rodzaj. Po otrzymaniu wniosku pracodawca rozpatruje go, uwzględniając nie tylko potrzeby pracownika, ale również potrzeby i możliwości firmy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Odpowiedź w sprawie może zostać przekazana w formie papierowej lub drogą elektroniczną w terminie 7 dni od otrzymania wniosku. Jeśli pracodawca nie zgodzi się na elastyczną organizację pracy, musi podać uzasadnienie. Może także zaproponować inny termin niż wskazany. Pracownik, który korzysta z uprawnienia, ma prawo w dowolnym momencie złożyć wniosek (papierowy lub w formie elektronicznej) o powrót do poprzedniej organizacji pracy. Pracodawca ponownie rozpatruje dokument i w ciągu 7 dni od jego otrzymania informuje pracownika o uwzględnieniu jego prośby lub odmowie, ewentualnie proponuje inny termin powrotu do pracy.