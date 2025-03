Limit 30-krotności nie dotyczy wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

PPK a zakończenie zatrudnienia. Jak to wygląda w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Przekroczenie limitu 30-krotności pozostaje bez znaczenia także w odniesieniu do obowiązku naliczania i pobierania wpłat do PPK od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Jeżeli po ustaniu zatrudnienia uczestnikowi PPK zostanie wypłacone wynagrodzenie, to – nawet jeśli wypłata tego wynagrodzenia będzie skutkować przekroczeniem limitu 30-krotności – podmiot zatrudniający będzie zobowiązany do obliczenia i pobrania od tego wynagrodzenia wpłat do PPK, a następnie przekazania ich do instytucji finansowej (chyba, że przed wypłatą tego wynagrodzenia uczestnik złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK albo nastąpiła zmiana instytucji finansowej zarządzającej PPK w tym podmiocie).

przykład Zakończenie zatrudnienia Pracownik był zatrudniony w spółce do końca lutego br. i w czasie tego zatrudnienia został „zapisany” do PPK. W kwietniu br. spółka wypłaci byłemu pracownikowi nagrodę roczną za 2024 rok. Wypłata tej nagrody spowoduje przekroczenie limitu 30-krotności. Mimo to pracodawca będzie zobowiązany do naliczenia i pobrania od tej nagrody wpłat do PPK (będzie ona „wynagrodzeniem” w rozumieniu ustawy o PPK), a następnie przekazania tych wpłat do instytucji finansowej.

Jeśli w związku z przekroczeniem limitu 30-krotności podmiot zatrudniający – wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi – zaprzestałby naliczania i pobierania wpłat do PPK, szkoda wyrządzona uczestnikowi PPK niedokonaniem wpłat powinna zostać zrekompensowana mu na zasadach wynikających z przepisów kodeksu cywilnego. Uczestnikowi PPK przysługują wówczas roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej zawinionym działaniem pracodawcy. Zgodnie z art. 361 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda, przy czym, w tych granicach, naprawienie szkody obejmuje straty, które poniósł poszkodowany, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody.

