- mianowanych: 5156 zł brutto - wzrost o 246 zł;

- dyplomowanych: 5405 zł brutto - wzrost o 257 zł.

Czytaj więcej Oświata i nauczyciele Rozporządzenie podpisane. MEN: Rekordowe podwyżki dla nauczycieli Wynagrodzenie nauczycieli początkujących ma wzrosnąć o 33 proc., a nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30 proc. - tak zakłada podpisane we wtorek rozporządzenie płacowe.

Nie chodzi tylko o podwyżkę dla nauczycieli

W 2024 r. wynagrodzenia wzrosły o 30 proc. dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych oraz o 33 proc. dla nauczycieli początkujących. Doszło wówczas do spłaszczenia stawek wynagrodzenia zasadniczego – nauczyciele mianowani zarabiali zaledwie 149 zł więcej niż nauczyciele początkujący.

W ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego takie spłaszczenie nie sprzyja podnoszeniu kwalifikacji przez nauczycieli. Stąd postulat ZNP o podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli mianowanych od września 2024 r. do co najmniej 5158 zł brutto. MEN obiecało, że zrobi to „przy okazji następnych podwyżek”. Z opublikowanego rozporządzenia wynika, że postulat nie został w pełni zrealizowany: choć proponowana stawka jest wyższa niż proponował ZNP, to nadal różnica między stawkami dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wynosi tylko 157 zł - o 8 zł więcej niż różnica ubiegłoroczna.