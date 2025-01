- Na deficyt roczny FUS w prognozowanym okresie wpływa przede wszystkim deficyt i jego rozmiar w funduszu emerytalnym i w funduszu chorobowym. Każdy z tych dwóch funduszy przez wszystkie prognozowane lata generuje deficyty roczne – wyjaśnia prezes ZUS. - Funduszami wyodrębnionymi w ramach FUS, w których przez wszystkie prognozowane lata saldo roczne jest dodatnie, są fundusz rentowy i fundusz wypadkowy, co oznacza generowanie nadwyżek rocznych przez te fundusze – dodaje Derdziuk.

ZUS prognozuje, że w wariancie pośrednim nadwyżki roczne uzyskane w funduszach rentowym i wypadkowym pokrywają od 15,7% do 22,5%. deficytu rocznego powstałego w funduszach emerytalnym i chorobowym.

To już pewne. Budżet zaoszczędzi dzięki niższej, niż zakładano, dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Czym jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

FUS jest funduszem państwowym powołanym do realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Składa się de facto z kilku funduszy. Podstawowym jest fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur. Istnieje też fundusz rentowy. Stąd pochodzą pieniądze m.in. na renty dla osób niezdolnych do pracy, renty rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, zasiłki pogrzebowe. Z kolejnego funduszu – chorobowego – wypłacane są ubezpieczonym świadczenia w razie choroby i macierzyństwa. A środki z funduszu wypadkowego przeznaczone są na świadczenia w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W FUS gromadzone są wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. A nad procesem

ewidencjonowania tych składek na indywidualnych kontach czuwa ZUS. Instytucja ta nie ma wpływu na wysokość świadczeń. To, w jaki sposób są one obliczane, wynika z ustaw.

Wszystkie składki ściągnięte przez ZUS nie zasilają budżetu tej instytucji, lecz wpływają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.