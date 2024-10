Na dodatkowy zastrzyk pieniędzy mogli załapać się nie tylko seniorzy, ale również młodsze osoby, które otrzymują rentę. Przykładowo renta rodzinna przysługuje członkom rodziny po zmarłym, który miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub był osobą ubezpieczoną, spełniającą warunki do przyznania emerytury lub renty. Mógł też pobierać zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. W takim przypadku „czternastka” została proporcjonalnie rozdzielona między beneficjentów, którymi mogły być dzieci zmarłego, małżonek lub małżonka, wnuki, rodzeństwo lub inne dzieci i rodzice.

14. emerytura została też wypłacona jako dodatek do renty socjalnej. Przysługuje ona osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu w okresie dzieciństwa, w czasie nauki w szkole lub w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Ostatnią grupą beneficjentów były osoby pobierające rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolność do pracy z powodu stanu zdrowia.

Ile wyniosła 14. emerytura?

W tym roku pełna kwota „czternastki” wyniosła 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Otrzymały ją osoby, które pobierają podstawowe świadczenie w wysokości do 2900 zł brutto. W przypadku wypłaty dodatku obowiązuje mechanizm „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że osoby, które otrzymują wyższą emeryturę (między 2900 zł a 4630,96 zł brutto), dostały odpowiednio pomniejszone świadczenie. Co za tym idzie, emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenie wyższe niż 4630,96 zł brutto, nie załapali się na „czternastkę”. Nie została ona wypłacona również wtedy, gdy po obliczeniu według wspomnianego mechanizmu, wyniosła mniej niż 50 zł.

„Czternastka” nie jest wliczana do dochodu w przypadku ubiegania się o pomoc społeczną, 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub o alimenty. Jest także wolna od potrąceń. Z kwoty pobierana jest jedynie zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna. Świadczenie zostało wprowadzone w 2021 roku i początkowo miało mieć formę jednorazowego wsparcia. W 2023 roku rząd zdecydował jednak o wpisaniu „czternastki” na stałe do kalendarza wypłat dla seniorów.