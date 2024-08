Odpowiedzi na najważniejsze pytania o rentę wdowią. Czy prezydent podpisze ustawę?

Renta wdowia. Na czym polega koncepcja renty dla wdów i wdowców?

Świadczenie będzie przysługiwać osobom, które po śmierci małżonka są uprawnione do renty rodzinnej oraz do emerytury z ZUS, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej ( dalej świadczenie podstawowe). Ubezpieczeni będą mogli zdecydować, czy chcą skorzystać z nowego świadczenia.



Renta wdowia: jakie są warianty wypłaty świadczenia?

W pierwszej opcji, osoba uprawniona może pobierać rentę rodzinną oraz docelowo 25 proc. kwoty wyżej wymienionego świadczenia podstawowego. Jest też drugi wariant. Ubezpieczony może otrzymywać świadczenie podstawowe oraz 25 proc. renty rodzinnej.

Komu przysługuje renta wdowia?

Prawo do skorzysta z powyższych wariantów ma osoba, która osiągnęła wiek emerytalny ( 60 lat -kobiet, 65 – mężczyźni), pozostawała we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka oraz nabyła prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu ( żonie) nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Kiedy renta wdowia nie będzie wypłacana?

Wypłata świadczenia zostaje wstrzymana z dniem poprzedzającym dzień zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną.

Renta wdowia. Czy obowiązują ograniczenia co do wysokości pobieranej renty?

Tak. Renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury ( obecnie 5342,88 zł).

Co w sytuacji gdy renta wdowia przekroczy limit?

W przypadku przekroczenia kwoty trzykrotności najniższej emerytury wypłata, którą otrzymuje ubezpieczony ulega pomniejszeniu o kwotę przekroczenia. Decyzję w tym zakresie wydaje organ rentowy albo organ emerytalny dokonujący pomniejszenia