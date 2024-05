800+ dla niektórych na Dzień Dziecka

Przelewy trafiły 29 maja do osób, które otrzymują świadczenie wychowawcze drugiego dnia każdego miesiąca. W poniedziałek 3 czerwca ZUS przekaże kolejne środki na konta rodziców i opiekunów. W sumie ponad miliard złotych.

Od 1 lutego 2024 r. rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie, mogli składać wnioski na ten okres świadczeniowy. Jeśli ktoś tego nie zrobił, nadal ma taką możliwość. I warto się pośpieszyć, bo jeśli wniosek zostanie złożony w czerwcu, to wypłaty można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca. Natomiast złożenie wniosku po 30 czerwca powoduje, że wyrównania nie będzie. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało jedynie od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Ale... ta zasada nie dotyczy rodziców nowo narodzonych dzieci. Dla nich czas na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Jeśli złożą wniosek w tym terminie, świadczenie będzie im przysługiwało od dnia narodzin.

Wnioski o 800+ można składać za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia i bankowości elektronicznej.

Przypomnijmy, że świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodziców dochodów. Pieniądze są przekazywane w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany we wniosku.