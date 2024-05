Czy 31 maja trzeba pracować, jeśli nie bierzemy urlopu? To zależy

Czytaj więcej Prawo pracy Pracodawca może sam przyznać więcej wolnego w majówkę 2 maja jest w tym roku dniem pracującym. Firma może pójść natomiast na rękę pracownikom i przyznać im wolne w tym czasie.

Ekspert zwraca uwagę, że niektórzy pracodawcy rozważają przyznanie pracownikom dodatkowego wolnego 31 maja. Czy każdy może tak zrobić? Okazuje się, że tak i to bez ograniczeń. Jest to bowiem rozwiązanie korzystne dla pracowników. Zasady są w takim wypadku analogiczne do tych opisywanych przez „Rz” przy okazji majówki.

- Taka decyzja nie powinna powodować jednak obniżenia wynagrodzenia za pracę, ani wpływać na urlop pracownika czy na wymiar jego czasu pracy — mówi Katarzyna Wilczyk, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski. Ekspertka zwraca jednocześnie uwagę, że nie można na pracodawcy wolnego wymusić.

- To jest taki sam dzień pracy jak każdy inny- mówi. Dlatego jeżeli pracodawca sam nie wyjdzie z inicjatywą wolnego, to jedyną możliwością jest wzięcie urlopu wypoczynkowego, o ile firma go nam udzieli w tym czasie.

Wolne 31 maja? Pracodawca może sam je ustalić, ale z koniecznością odpracowania

Istnieje jeszcze inna możliwość. Pracodawca może także ustalić 31 maja wolnym, ale w zamian za konieczność jego odpracowania w innym dniu. - Takie ustalenia mogą zostać dokonane przy tworzeniu nowego grafiku na ten okres lub poprzez zmianę już ustalonego harmonogramu — wyjaśnia prawniczka.

Jak jednak wskazuje, modyfikacja w tym zakresie powinna być ogłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej 7 dni wcześniej. Powód? Pracownicy muszą mieć czas, aby przygotować się do pracy w innym dniu.