Kobiety nie skorzystają z emerytur stażowych PiS. Stracą też przedsiębiorcy

Ekspert: emerytura stażowa, to w praktyce nie będzie świadczenie dla kobiet

Premier w spocie proponuje z kolei, aby przejście na emeryturę stażową było możliwe po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn.

- To najbardziej restrykcyjna ze wszystkich dotychczasowych propozycji. W porównaniu z prezydenckim projektem przewiduje ona co prawda o rok niższy staż, ale nie będą w nim uwzględniane okresy nieskładkowe. Jeżeli dodamy do tego wymóg posiadania kapitału uprawniającego do wypłaty przynajmniej minimalnej emerytury, co w swoich wypowiedziach dała do zrozumienia minister rodziny Marlena Maląg, to właściwie niewiele osób skorzysta z takiego świadczenia. Nie spełni bowiem kryteriów – komentuje dr Tomasz Lasocki z WPiA UW.

Jak wskazuje, nowa propozycja nie pozostawia żadnego marginesu na to, że coś w życiu mogło nie pójść zgodnie z planem. Przykładowo ktoś miał problemy zdrowotne, przez które pozostawał poza rynkiem pracy przez jakiś.

- Stratne będą też wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które korzystały z ulg w opłacaniu składek np. ulgi na start, czy małego ZUS Plus - komentuje dr Lasocki.

Ekspert zwraca też uwagę, że przy uwzględnianiu jedynie okresów składkowych emerytura stażowa, to w praktyce nie będzie świadczenie dla kobiet.

- To one mają najwięcej przerw w zatrudnieniu ( tj. okresów nieskładkowych) wynikających z funkcji opiekuńczej (tj. urlopy wychowawcze przed 1999 r., zasiłki opiekuńcze) czy rodzicielskiej (zasiłki chorobowe za okres ciąży). Dodatkowo kobiety, częściej niż mężczyźni, kończą studia, a okres nauki również nie będzie uwzględniany, nawet jeśli cały ten czas pracowała ona na najpopularniejszej dla takich osób umowie zleceniu - dodaje.