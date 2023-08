14. emerytura także dla rolników. KRUS podał przykłady

Świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 3002,16 zł wypłacanej do 15 dnia miesiąca. We wrześniowym terminie płatności (razem z emeryturą rolniczą) zostanie wypłacona czternasta emerytura w kwocie 2547,84 zł (3002,16 zł – 2900 zł = 102,16 zł; 2650 zł – 102,16 zł = 2547,84 zł ).

Jaka czternastka dla osób uprawnionych do renty rodzinnej

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno czternaste świadczenie, które zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Jeżeli do renty rodzinnej jest uprawniona więcej niż jedna osoba i jedna z nich jest uprawniona do renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czternasta emerytura z tytułu renty rodzinnej zostanie podzielona stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z wyłączeniem osoby uprawnionej do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Osobie wyłączonej z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje odrębne kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne z tytułu przysługującego prawa do renty socjalnej/rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.