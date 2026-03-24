Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kluczowe decyzje prezydenta Karola Nawrockiego wywołały społeczne i polityczne kontrowersje?

W jaki sposób opinia publiczna oraz konkretne grupy elektoratu reagują na działania głowy państwa?

Jakie relacje z podmiotami politycznymi i medialnymi kształtują obecny wizerunek prezydenta?

Jak polityka wewnętrzna i zagraniczna wpływa na pozycję prezydenta?

Jakie są odzwierciedlenia ostatnich wydarzeń w sondażach zaufania i poparcia dla prezydenta?

Jakie szersze zagadnienia polityczno-społeczne są kluczowe dla zrozumienia bieżącej sytuacji prezydenta?

Karolowi Nawrockiemu puszczają nerwy. Po wspólnej konferencji prezydentów Polski i Węgier, kiedy reporter TVN24, Mateusz Półchłopek zapytał Nawrockiego, „czy nie przeszkadza mu już zażyłość Viktora Orbána z Władimirem Putinem”, polski prezydent wrócił na scenę i nerwowo zwrócił się do dziennikarza: – O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia – powiedział z wyraźną irytacją w głosie, wytykając palcem dziennikarza. Prezydenta próbował aż uspokajać jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Jak wyborcy ocenią spotkanie Karola Nawrockiego z Viktorem Orbánem?

Mimo kontaktów Orbána z Putinem, o które pytał dziennikarz, prezydent spotkał się później z węgierskim premierem. Od czasu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę Orbán widział się trzykrotnie z władcą Kremla, do tego był przeciwko surowym sankcjom unijnym na Rosję, a „Washington Post” odkrył, że szef węgierskiego MSZ Péter Szijjártó miał donosić szefowi rosyjskiej dyplomacji o tym, co dzieje się na najważniejszych spotkaniach w Brukseli. W efekcie Unia odcięła Węgry od wrażliwych informacji.

Karol Nawrocki, spotykając się z Orbánem tuż przed wyborami na Węgrzech, daje jasny sygnał, kogo wspiera. Wcześniej z poparciem publicznym dla obecnego premiera Węgier wystąpił publicznie Donald Trump. Prezydentowi USA wyraźnie nie przeszkadzają kontakty węgierskiego rządu z Putinem. Czy Nawrockiemu również?