Karolowi Nawrockiemu puszczają nerwy. Po wspólnej konferencji prezydentów Polski i Węgier, kiedy reporter TVN24, Mateusz Półchłopek zapytał Nawrockiego, „czy nie przeszkadza mu już zażyłość Viktora Orbána z Władimirem Putinem”, polski prezydent wrócił na scenę i nerwowo zwrócił się do dziennikarza: – O co pan chce spytać? Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia – powiedział z wyraźną irytacją w głosie, wytykając palcem dziennikarza. Prezydenta próbował aż uspokajać jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
Mimo kontaktów Orbána z Putinem, o które pytał dziennikarz, prezydent spotkał się później z węgierskim premierem. Od czasu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę Orbán widział się trzykrotnie z władcą Kremla, do tego był przeciwko surowym sankcjom unijnym na Rosję, a „Washington Post” odkrył, że szef węgierskiego MSZ Péter Szijjártó miał donosić szefowi rosyjskiej dyplomacji o tym, co dzieje się na najważniejszych spotkaniach w Brukseli. W efekcie Unia odcięła Węgry od wrażliwych informacji.
Karol Nawrocki, spotykając się z Orbánem tuż przed wyborami na Węgrzech, daje jasny sygnał, kogo wspiera. Wcześniej z poparciem publicznym dla obecnego premiera Węgier wystąpił publicznie Donald Trump. Prezydentowi USA wyraźnie nie przeszkadzają kontakty węgierskiego rządu z Putinem. Czy Nawrockiemu również?
– Dla pewnej grupy elektoratu nie będzie to zrozumiałe. Wielu wyborcom PiS nie podoba się mariaż Orbána z Putinem. Ale długofalowo nie będzie przez to spadków poparcia. Paradoksalnie może ta wizyta podobać się elektoratowi Konfederacji, w szczególności partii Grzegorza Brauna – ocenia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” dr Sergiusz Trzeciak, politolog i specjalista ds. marketingu politycznego. Tyle że to ostatnia niejedyna kontrowersja, której czoła musi stawić Karol Nawrocki.
Sygnał, że w Pałacu Prezydenckim sprawy się komplikują, wysłał Zbigniew Bogucki. Weto do nowelizacji Kodeksu postępowania karnego argumentował publicznie właśnie szef Kancelarii Prezydenta, a nie sam Nawrocki, jak to dotychczas miało miejsce. Nie chodziło o to, że prezydent nie jest prawnikiem i nie poradziłby sobie z wytłumaczeniem zawiłości prawniczych. Dlaczego wolał zdystansować się do tego weta, zobaczyliśmy kilka dni później.
Tym razem nie skończyło się na krytyce ze środowiska prawniczego. Na prezydenta spadły gromy ze strony kibiców, czyli jego elektoratu. Podczas meczów w Gliwicach, Lublinie, Łodzi, Krakowie czy Gdańsku pojawiały się transparenty z hasłami „K. Nawrocki – po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz”. „K. Nawrocki – niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tkom podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas!”. Takie protesty i transparenty kibiców wobec Nawrockiego dotychczas były nie do pomyślenia.
Kolejną decyzją, która nie przysporzyła prezydentowi poparcia, jest weto do ustawy o SAFE. Sondaże pokazywały, że większość respondentów chce realizacji unijnego programu, a wśród nich są również wyborcy głosujący na PiS, Konfederację i partię Grzegorza Brauna. Sondaż IBRIS dla Polsat News pokazywał, że 56,9 proc. badanych krytycznie przyjęło weto prezydenta. Kolejny sondaż IBRIS dla „Rzeczpospolitej”, już po ogłoszeniu pomysłu SAFE 0 proc., bardziej równoważył głosy, ale wciąż dominowali w nim przeciwnicy prezydenckiego weta.
Rekordowa liczba wet w tak krótkim czasie budzi kontrowersje głównie w elektoracie przeciwników Nawrockiego. Chodzi m.in. o zablokowanie tzw. ustawy łańcuchowej, ustawy wiatrakowej, Lex Kamilek, zmian w prawie wodnym i utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, nowelizacji dotyczącej kryptowalut, opłaty cukrowej, akcyzy na alkohol, zmiany w Kodeksie cywilnym, ustawach ubezpieczeniowych i o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ale jeszcze większym problemem dla prezydenta wydaje się niezrealizowanie kluczowych kampanijnych obietnic, jak tańszy prąd o jedną trzecią, niższe podatki dla rodzin z dziećmi czy dodatek w wysokości 150 zł do najniższych emerytur.
Są też mniejsze kontrowersje, które zwracają uwagę na prezydenta, stawiając go w niekorzystnym świetle. To choćby sprawa marki NowRocky (zastrzeżenie znaku towarowego przez siostrę prezydenta), na której mogło zarabiać otoczenie głowy państwa. Z profilu firmy na Facebooku zniknęły zdjęcia Kancelarii Prezydenta, na których zobaczyć można było Nawrockiego w odzieży promującej markę, ale nie jest jasne, na jakich zasadach spółka mogła korzystać z prezydenckich fotografii.
Prezydent wdał się również w spór z Włodzimierzem Czarzastym po tym, jak „Gazeta Polska” napisała o niejasnych relacjach gospodarczo-towarzyskich obecnego marszałka Sejmu, który miał nigdy nie wypełniać ankiety bezpieczeństwa. W tym samym czasie, po krytyce Donalda Trumpa ze strony Czarzastego, z drugą osobą w państwie relacje zerwał publicznie ambasador USA w Polsce, Thomas Rose. Opinia publiczna, co pokazują sondaże, opowiedziała się po stronie marszałka i nawet jego przeciwnicy polityczni z Konfederacji uznali, że obce mocarstwo nie powinno wpływać na politykę wewnętrzną Polski.
Włodzimierz Czarzasty zaczął stosować tzw. marszałkowskie weto do prezydenckich ustaw, podejmując rękawicę rzuconą przez Nawrockiego. W opinii ekspertów na sporze pierwszej osoby w państwie z drugą zbudować może się jedynie Czarzasty. – Marszałek Sejmu byłby bardzo zadowolony, gdyby stawał się obiektem bipolaryzacji: Karol Nawrocki versus Włodzimierz Czarzasty – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
Od początku 2026 r. Karol Nawrocki notuje spadki zaufania, osiągając wyniki poniżej 50 proc. Prezydentowi nie pomógł również wywiad Marty Nawrockiej w TVN24 ukazujący pierwszą damę jako osobę naturalną, ale nieprzygotowaną do wystąpień publicznych. Również spory w Pałacu Prezydenckim i walki fakcji nie są dobrym sygnałem dla opinii społecznej. Podobnie jak kontrowersje wokół szefa BBN Sławomira Cenckiewicza i jego dostępu do informacji niejawnych. Również bezkrytyczne podejście Nawrockiego do administracji Donalda Trumpa, która zaangażowała Stany Zjednoczone w kolejny konflikt zbrojny, nie stawia głowy państwa w najlepszym świetle. Problemy te odzwierciedlają zresztą sondaże.
Prezydent wciąż cieszy się dużą popularnością, ale do jego pozycji lidera w rankingach zbliżają się Donald Tusk i Radosław Sikorski. Najnowszy sondaż OGB pokazuje, że 48,8 proc. ankietowanych ocenia jego działania dobrze, a 36,4 proc. źle. Oznacza to spadek pozytywnych ocen o ok. 3 pkt. proc. względem grudnia 2025 r. Lutowy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu pokazuje, że Radosław Sikorski wyraźnie zbliża się do Karola Nawrockiego. Prezydent traci zwłaszcza wśród mieszkańców wsi i osób o niższych dochodach.
W badaniach CBOS (luty 2026) prezydent nadal ma stabilne 52 proc. zaufania i pozostaje liderem. Z kolei najnowszy sondaż SW Research dla „Wprost” (17–18 marca 2026 r.) pokazuje wyraźne pogorszenie: 39,1 proc. pozytywnie ocenia działalność prezydenta, a 38,6 proc. negatywnie. Czy weta, spotkania z Orbánem sprzyjającym Putinowi, sklejenie się z administracją Trumpa, spór z rządem, a teraz atak na dziennikarza zaszkodzą głowie państwa?
– Twardemu elektoratowi to wszystko może się podobać. Wyborcy Karola Nawrockiego uznają, że został sprowokowany przez nielubiany przez nich TVN24 i miał prawo tak się zachować wobec dziennikarza. Żyjemy w tak spolaryzowanych czasach, że nikt się nie przejmuje drugą stroną sporu. Prezydent zareagował emocjonalnie, to nie wyglądało na wyreżyserowane, pokazał, że nie bał się zaatakować, co może się podobać. Kilkanaście lat temu to wzbudzałoby komentarze, że prezydentowi nie wypada, ale dzisiaj oceniane jest to bardziej subiektywnie, a relatywizacja zachowań poszła dużo dalej – konkluduje dr Sergiusz Trzeciak.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas