Donald Tusk: Karol Nawrocki poleciał na Węgry wbrew rekomendacji rządu. „Ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie”

Z tego artykułu dowiesz się: Jaki temat stanowił główny przedmiot publicznego wystąpienia Donalda Tuska.

Jakie były przyczyny negatywnej oceny przez rząd konkretnej wizyty międzynarodowej.

Które działania rządu węgierskiego są przedstawiane jako sprzeczne z interesami Polski.

W jaki sposób polityka Węgier wpływa na europejską niezależność energetyczną.

Jakie oczekiwania rząd kieruje wobec głowy państwa w kontekście prowadzenia polityki zagranicznej.

W poniedziałek w Budapeszcie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Viktorem Orbánem. – Wbrew rekomendacji i opinii polskiego rządu oraz wbrew oczywistym interesom Polski – ocenił wizytę premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie rządu.

Donald Tusk: Orbán robi wszystko, by Europa była znów zależna od surowców z Rosji

Tusk wymienił kilka faktów, które w jego ocenie powinny decydować o tym, że Nawrocki nie powinien lecieć do Budapesztu przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech.

– Premier Węgier jest oceniany nie tylko przez polski rząd, ale przede wszystkim przez polski rząd jako polityk, który występuje systematycznie wbrew polskim interesom. Dlaczego wspieranie premiera Orbána, szczególnie w przededniu wyborów na Węgrzech, jest działaniem wbrew polskim interesom? Cały czas czekamy na dwa miliardy zł, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy za sprzęt, jaki wysłaliśmy Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. Polska zdecydowała się, był przecież poprzedni rząd, na natychmiastową reakcję i wysłanie sprzętu. Ta błyskawiczna akcja umożliwiła przetrwanie najcięższych tygodni inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Być może była kluczowa także w perspektywie polskiej niepodległości. Unia Europejska słusznie uznała, że państwa, które poniosły w tym kluczowym czasie największe ciężary, powinny otrzymać zwrot. Nam przysługuje z tego mechanizmu dwa miliardy zł, które od dawna powinny być w polskim budżecie. To premier Orbán osobiście blokuje wypłatę tych pieniędzy dla Polski. To premier Orbán jako jedyny postanowił zablokować, korzystając z kruczków prawnych, udzielenie tej europejskiej pożyczki, którą Ukraina byłaby zobowiązana spłacić po zakończeniu wojny. Zdecydował o zablokowaniu tej pożyczki i to może rzeczywiście wpłynąć dramatycznie negatywnie na geopolityczną sytuację całego regionu, w tym szczególnie Polski – mówił.