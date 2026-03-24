Donald Tusk: Karol Nawrocki poleciał na Węgry wbrew rekomendacji rządu. „Ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie”

Premier Donald Tusk
W poniedziałek w Budapeszcie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Viktorem Orbánem. – Wbrew rekomendacji i opinii polskiego rządu oraz wbrew oczywistym interesom Polski – ocenił wizytę premier Donald Tusk, rozpoczynając posiedzenie rządu.
Tusk wymienił kilka faktów, które w jego ocenie powinny decydować o tym, że Nawrocki nie powinien lecieć do Budapesztu przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi na Węgrzech.
– Premier Węgier jest oceniany nie tylko przez polski rząd, ale przede wszystkim przez polski rząd jako polityk, który występuje systematycznie wbrew polskim interesom. Dlaczego wspieranie premiera Orbána, szczególnie w przededniu wyborów na Węgrzech, jest działaniem wbrew polskim interesom? Cały czas czekamy na dwa miliardy zł, które powinny wpłynąć z europejskiej kasy za sprzęt, jaki wysłaliśmy Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. Polska zdecydowała się, był przecież poprzedni rząd, na natychmiastową reakcję i wysłanie sprzętu. Ta błyskawiczna akcja umożliwiła przetrwanie najcięższych tygodni inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Być może była kluczowa także w perspektywie polskiej niepodległości. Unia Europejska słusznie uznała, że państwa, które poniosły w tym kluczowym czasie największe ciężary, powinny otrzymać zwrot. Nam przysługuje z tego mechanizmu dwa miliardy zł, które od dawna powinny być w polskim budżecie. To premier Orbán osobiście blokuje wypłatę tych pieniędzy dla Polski. To premier Orbán jako jedyny postanowił zablokować, korzystając z kruczków prawnych, udzielenie tej europejskiej pożyczki, którą Ukraina byłaby zobowiązana spłacić po zakończeniu wojny. Zdecydował o zablokowaniu tej pożyczki i to może rzeczywiście wpłynąć dramatycznie negatywnie na geopolityczną sytuację całego regionu, w tym szczególnie Polski – mówił.
Szef rządu wskazał również na doniesienia o prowadzonych konsultacjach między dyplomatami z Węgier i Rosji. – Już chyba w 2019 r. Litwa prosiła o wykluczenie delegacji węgierskiej na spotkanie NATO, informując, że są podejrzenia, iż delegacja węgierska przekaże Moskwie informacje o najwyższym statusie dyskrecji – powiedział.
Tusk przypomniał również o przebywaniu na terenie Węgier Zbigniewa Ziobry. – Fakt ukrywania ściganych przez polski wymiar sprawiedliwości, podejrzanych o popełnienie przestępstwa. (...) Premier Orbán zdecydował o ukryciu ściganych przez polski wymiar sprawiedliwości obywateli, co jest krokiem wymierzonym jednoznacznie przeciwko polskim interesom i krokiem bezprecedensowym w Unii Europejskiej. Takich rzeczy do tej pory w historii Unii Europejskiej nie było – wskazał.
– Premier Orbán od samego początku wojny ukraińskiej bardzo konsekwentnie przeciwdziała energetycznej polityce Unii Europejskiej, która została wytyczona w dużej mierze dzięki polskim staraniom i na podstawie polskiej rekomendacji. To Polska już w 2014 r., kiedy zgłosiłem ideę unii energetycznej, a następnie przez długie lata różne polskie rządy domagały się uniezależnienia Polski i Europy od dostaw surowców energetycznych z Rosji. premier Orbán robi wszystko, aby ta zależność stała się znowu naszą codziennością – dodał.
– Współpraca energetyczna premiera Orbána i Moskwy jest konsekwentna i na wielu polach. To jest nie tylko ropa, to jest także energetyka jądrowa, ale to, co w tej chwili najbardziej uderza, to próby premiera Orbána, przywrócenia normalnego biznesu z Rosją, jeśli chodzi o energetykę. Nie bez znaczenia jest także fakt, że premier zbudował model, który teoretycznie przynajmniej powinien budzić oburzenie prezydenta Nawrockiego i jego zaplecza politycznego, model państwa skorumpowanego. Rząd węgierski jest bardzo negatywnym przykładem łamania rozmaitych standardów prawnych i antykorupcyjnych – kontynuował premier.
– Premier Orbán bardzo unika jakiejkolwiek możliwości kontroli ze strony niezależnych mediów, niezależnego sądownictwa, a w konsekwencji także niezależnych instytucji europejskich, jeśli chodzi o kwestie korupcji w Budapeszcie – wskazał Tusk.
Premier podkreślił, że rząd „stanowczo domaga się od wszystkich polityków, aby nie uczestniczyli w promocji tego typu działań”. – W interesie Polski nie jest wspieranie premiera Orbána w jego prorosyjskich i antyeuropejskich działaniach. (...) Jest pan prezydentem Polski, ma pan obowiązki polskie, a nie rosyjskie i dlatego oczekiwalibyśmy, aby w kwestii polityki międzynarodowej, a szczególnie w tak drażliwych sytuacjach, jak kwestie rosyjskie, ukraińskie i europejskie prezydent wspierał politykę międzynarodową kierowaną przez rząd, a nie działał przeciwko polskim interesom. To są mocne słowa, ale wiem, o czym mówię. Działania ostatnich dni i tygodni są wymierzone wprost w fundamentalne interesy Polski i jej bezpieczeństwo – zakończył szef rządu.
