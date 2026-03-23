Karol Nawrocki o stosunkach z Węgrami: Kochamy ich, nienawidzimy Władimira Putina

Nie we wszystkim się zgadzamy - mówił Karol Nawrocki, który spotkał się z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem w Przemyślu, w związku z obchodami dni przyjaźni polsko-węgierskiej.

Publikacja: 23.03.2026 11:09

Tamás Sulyok i Karol Nawrocki

Artur Bartkiewicz

Nawrocki mówiąc o stosunkach polsko-węgierskich przyznał, że „są sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy”. - Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska są zagrożeniem egzystencjalnym jak bolszewicy w 1920 roku – dodał.  

- Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym, nikim więcej. Natomiast państwa dokonują swoich wyborów dyplomatycznych – mówił polski prezydent. 

- Dla mnie jako dla prezydenta Polski Władimir Putin jest zagrożeniem i dla idei europejskiej, i dla wschodniej flanki NATO, i dla Unii Europejskiej. Ale jak to w przyjaźni są rzeczy, z którymi możemy się zgadzać i są rzeczy, z którymi nie musimy się zgadzać. Tu stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej jest jasne – dodał. 

- Tych rzeczy, w których się zgadzamy jest zdecydowanie więcej, niż tych, wokół których toczą się dyskusje. Dzisiaj moja przyjaźń do państwa węgierskiego, do Węgier i dzisiejsza wizyta pana prezydenta Sulyoka w Przemyślu jest najlepszym dowodem tego, że dla chwilowych kwestii politycznych, pewnych napięć, nie zapomnimy o tym, że Polak i Węgier to dwa bratanki, a dwa narody, polski i węgierski są dzisiaj razem - zakończył wystąpienie Nawrocki. 

