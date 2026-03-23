Karol Nawrocki o stosunkach z Węgrami: Kochamy ich, nienawidzimy Władimira Putina

Tamás Sulyok i Karol Nawrocki
Nawrocki mówiąc o stosunkach polsko-węgierskich przyznał, że „są sprawy, w których zgadzamy się, że się nie zgadzamy”. - Dla Polski Władimir Putin i Federacja Rosyjska są zagrożeniem egzystencjalnym jak bolszewicy w 1920 roku – dodał.
- Polacy kochają Węgrów, nienawidzą Władimira Putina, który jest zbrodniarzem wojennym, nikim więcej. Natomiast państwa dokonują swoich wyborów dyplomatycznych – mówił polski prezydent.
- Dla mnie jako dla prezydenta Polski Władimir Putin jest zagrożeniem i dla idei europejskiej, i dla wschodniej flanki NATO, i dla Unii Europejskiej. Ale jak to w przyjaźni są rzeczy, z którymi możemy się zgadzać i są rzeczy, z którymi nie musimy się zgadzać. Tu stanowisko Rzeczpospolitej Polskiej jest jasne – dodał.
- Tych rzeczy, w których się zgadzamy jest zdecydowanie więcej, niż tych, wokół których toczą się dyskusje. Dzisiaj moja przyjaźń do państwa węgierskiego, do Węgier i dzisiejsza wizyta pana prezydenta Sulyoka w Przemyślu jest najlepszym dowodem tego, że dla chwilowych kwestii politycznych, pewnych napięć, nie zapomnimy o tym, że Polak i Węgier to dwa bratanki, a dwa narody, polski i węgierski są dzisiaj razem - zakończył wystąpienie Nawrocki.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, teraz otwarte jest pytanie czy prezydent dokona...
Dlaczego Polacy muszą dziś tankować ogromnie drogie paliwo, mimo że to paliwo, które sprzedaje teraz Orlen, kupo...
To jest decyzja urzędnicza - tak o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał urząd stanu cywiln...
