Nowa groźba Iranu. Teheran gotów zaminować całą Zatokę Perską

Rada podlega Najwyższej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Iranu. Powstała po 12-dniowej wojnie Izraela z Iranem w 2025 roku. Zadaniem Rady jest tworzenie i koordynacja polityki obronnej państwa, podejmowanie decyzji działań militarnych (zwłaszcza w czasie wojny) oraz koordynacja działań armii, wywiadu i instytucji bezpieczeństwa.

Teraz Rada wydała oświadczenie w związku z obawami, że USA mogą zdecydować się na jakąś formę interwencji lądowej w Iranie. Spekuluje się, że Amerykanie mogą pojawić się na wybrzeżu Cieśniny Ormuz, by odblokować ruch statków na tym szlaku lub zajmą wyspę Chark, przez którą przechodzi większość eksportowanej przez Iran ropy, by zwiększyć presję na Teheran.

Irańska wyspa Chark Foto: Infografika PAP

„Wszelka próba wzięcia na cel przez wroga irańskiego wybrzeża lub wysp będzie, naturalnie i w zgodzie z ustaloną praktyką militarną, doprowadzi do zaminowania wszystkich dróg dostępu... w Zatoce Perskiej i wzdłuż jej wybrzeży” - głosi komunikat Rady.

Iran miał już wcześniej rozmieścić pewną liczbę min morskich na wodach Cieśniny Ormuz.