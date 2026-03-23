Rosnące ceny produktów na półkach sklepowych mocno w ostatnich latach uderzyły budżety domowe, stawiając coraz więcej konsumentów przed trudnymi wyborami. Drożyzna dotarła również do artykułów higieny osobistej niezbędnych dla dużej części populacji, które są często pomijanym przykładem w raportach o inflacji – produktów menstruacyjnych.

Jak wynika z lutowych danych firmy badawczej Circana z Chicago, średnia cena produktów menstruacyjnych, w tym podpasek, tamponów i wkładek, wzrosła od 2020 roku o prawie 40 proc. – z około 5,37 dol. do 7,43 dol. za opakowanie. W tym samym czasie wartość sprzedaży tych artykułów wyrażona w dolarach wzrosła o blisko 30 proc.

Ostatnie dane CPI również wskazują, że inflacja w kategorii produktów do higieny osobistej w USA drastycznie skoczyła – w lutym była o 22,1 proc. wyższa niż w styczniu 2020 roku.

Koszty te są szczególnie dotkliwe dla wielu konsumentów, co sprawia, że coraz więcej osób jest zmuszonych do rezygnacji z artykułów pierwszej potrzeby. Pokazują to dane firmy analitycznej NielsenIQ, która wyliczyła, że wolumen sprzedaży produktów menstruacyjnych odnotował od 2022 roku spadek o około 6 proc. i maleje z każdym kolejnym rokiem.