Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zdarzenie miało miejsce na lotnisku LaGuardia?

Kto został poszkodowany w wyniku incydentu?

Jakie były skutki dla funkcjonowania lotniska?

Kto prowadzi dochodzenie w sprawie tego incydentu lotniczego?

Czy warunki zewnętrzne mogły mieć wpływ na zdarzenie?

Samolot Bombardier CRJ-900, który do Nowego Jorku przyleciał z Montrealu, uległ uszkodzeniu po tym, jak – według wstępnych doniesień medialnych, nagrań wideo i zapisu komunikacji kontroli ruchu lotniczego – miał kolizję z pojazdem naziemnym na pasie lotniska LaGuardia w Nowym Jorku. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego. Agencja Reutera podaje, że odrzutowiec obsługiwany był przez Jazz Aviation, regionalnego partnera Air Canada Express.

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w reakcji na incydent wprowadziła tzw. ground stop, czyli czasowe wstrzymanie operacji na lotnisku. Sytuację nazwała „awarią statku powietrznego”. Samoloty przylatujące są przekierowywane lub zawracają.

Nowojorska straż pożarna poinformowała, że zgłoszenie dotyczące zdarzenia z udziałem samolotu i pojazdu wpłynęło około godziny 23:38 czasu lokalnego (04:38 rano czasu polskiego). Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Według danych serwisu FlightRadar24 był to lot Air Canada nr 8646, obsługiwany przez regionalnego przewoźnika Jazz Aviation. Maszyna typu Bombardier CRJ-900 może pomieścić około 76 pasażerów. Samolot wystartował z lotniska Montreal-Trudeau International Airport krótko po godzinie 22:30 czasu wschodniego (ET) i wylądował w Nowym Jorku około godzinę później.