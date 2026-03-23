Nowy Jork: Wypadek na lotnisku LaGuardia. Nie żyją dwie osoby

Po tym, jak na nowojorskim lotnisku LaGuardia samolot linii Air Canada Express zderzył się z pojazdem podczas lądowania, port lotniczy został zamknięty. Jak podaje NBC News, w zdarzeniu zginęło dwóch pilotów. Co najmniej dwie osoby zostały zaś ranne.

Aktualizacja: 23.03.2026 08:39 Publikacja: 23.03.2026 07:13

Foto: REUTERS/Bing Guan

Ada Michalak

Samolot Bombardier CRJ-900, który do Nowego Jorku przyleciał z Montrealu, uległ uszkodzeniu po tym, jak – według wstępnych doniesień medialnych, nagrań wideo i zapisu komunikacji kontroli ruchu lotniczego – miał kolizję z pojazdem naziemnym na pasie lotniska LaGuardia w Nowym Jorku. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego. Agencja Reutera podaje, że odrzutowiec obsługiwany był przez Jazz Aviation, regionalnego partnera Air Canada Express. 

Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) w reakcji na incydent wprowadziła tzw. ground stop, czyli czasowe wstrzymanie operacji na lotnisku. Sytuację nazwała „awarią statku powietrznego”. Samoloty przylatujące są przekierowywane lub zawracają.

Nowojorska straż pożarna poinformowała, że zgłoszenie dotyczące zdarzenia z udziałem samolotu i pojazdu wpłynęło około godziny 23:38 czasu lokalnego (04:38 rano czasu polskiego). Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Według danych serwisu FlightRadar24 był to lot Air Canada nr 8646, obsługiwany przez regionalnego przewoźnika Jazz Aviation. Maszyna typu Bombardier CRJ-900 może pomieścić około 76 pasażerów. Samolot wystartował z lotniska Montreal-Trudeau International Airport krótko po godzinie 22:30 czasu wschodniego (ET) i wylądował w Nowym Jorku około godzinę później.

Nagrania publikowane w mediach społecznościowych pokazują samolot otoczony przez pojazdy ratunkowe. Cały przód maszyny wydaje się być całkowicie uszkodzony. W chwili wypadku samolot był w końcowej fazie lądowania i poruszał się z prędkością około 48 kilometrów na godzinę. 

Kluczowe informacje dotyczące przebiegu incydentu pochodzą z nagrania komunikacji kontroli ruchu lotniczego. Jak wskazuje dziennik „The New York Times”, zarejestrowano na nim momenty poprzedzające kolizję.

Kontroler ruchu lotniczego najpierw zezwolił pojazdowi technicznemu na przejazd przez pas startowy. Chwilę później – zdając sobie sprawę z zagrożenia – pilnie nakazał on jego zatrzymanie. W nagraniu, na które powołują się lokalne media, słychać ma być również komunikat skierowany do załogi samolotu. – JAZZ 646, widzę, że zderzyliście się z pojazdem. Proszę pozostać na miejscu. Wiem, że nie możecie się poruszać. Pojazdy (ratunkowe red.) już do was jadą – miał powiedzieć kontroler ruchu lotniczego. 

Jak podaje CNBC, w wyniku zdarzenia pilot i drugi pilot samolotu zginęli. Wcześniej informowano, że odnieśli oni poważne obrażenia.

Co najmniej dwie osoby zostały także ranne. Z doniesień wynika, że mogą to być członkowie załogi bądź osoby znajdujące się w pojeździe. Ich stan określany jest jednak jako stabilny. 

Według dostępnych danych na pokładzie samolotu znajdowało się 76 pasażerów oraz czterech członków załogi.

Władze lotniska LaGuardia wcześniej ostrzegały o możliwych zakłóceniach w ruchu lotniczym spowodowanych warunkami pogodowymi. W momencie zdarzenia w okolicy występowały lekkie opady deszczu oraz mgła.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) potwierdziła, że otrzymała zgłoszenie o incydencie, jednak dotychczas nie przekazała dodatkowych informacji na jego temat. Jak przekazano, organ obecnie gromadzi informacje dotyczące zdarzenia. Postępowanie jest jednak na wczesnym etapie.

