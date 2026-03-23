– Jest rzecz, która musi być przez premiera Donalda Tuska wyjaśniona – gdzie są pieniądze Polaków. Jeżeli dzisiaj nadal mamy wzrost PKB, a – jak wiemy – maleją wpływy podatkowe o 23 proc., najbardziej dotyczy to VAT-u, z którego wpływy maleją o 25 proc., to gdzie są pieniądze Polaków? Jak to jest możliwe, że państwo nie może zainterweniować na rynku paliw? Ropa jest dziś po 110 dol. za baryłkę, ale za czasów Daniela Obajtka w Orlenie oraz Prawa i Sprawiedliwości, ta baryłka na rynkach światowych kosztowała 120 dol., a nawet chwilami więcej. Ale dolar był po 4,50 zł, a nie 3,75 zł. Wówczas interwencja była dużo trudniejsza, ale miała miejsce i ceny paliw spadały. Jak to jest możliwe, że dzisiaj przy wzroście PKB podatki zamiast wpływać do budżetu państwa, maleją – jest redukcja – i nie ma na nic pieniędzy, a deficyt budżetowy rośnie w szalonym tempie? – pytał polityk.

Przemysław Czarnek stwierdził także, że „dług publiczny, który PiS zredukowało w okresie od od 2015 r. do 2023 r. w stosunku do PKB z 51,6 proc. do do 49,6 proc., tylko przez dwa lata urósł względem PKB do ponad 60 proc.”. – To obraz klęski, nędzy i rozpaczy rządów Donalda Tuska, który musi wyjaśnić, gdzie są pieniądze Polaków i dlaczego Polacy mają umierać tylko dlatego, że Tusk, Domański i cała reszta nie radzą sobie z finansami publicznymi. Dlaczego Polacy muszą tankować ogromnie drogie paliwo, mimo że to paliwo, które sprzedaje teraz Orlen, kupowane było wówczas, kiedy baryłka kosztowała dużo mniej. Krótko mówiąc – klęska na naszych oczach jest oczywista i Tusk musi się z tego wytłumaczyć – podkreślił polityk PiS.

Rosną ceny paliw. Wojna na Bliskim Wschodzie i blokada Cieśniny Ormuz

W wyniku wojny, którą 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły z Iranem, przeprowadzając ataki na ten kraj z powietrza, cena ropy wzrosła o ok. 50 proc. – 19 marca za baryłkę ropy Brent trzeba było płacić już ok. 116 dol.. Wzrost cen ropy to przede wszystkim rezultat zablokowania przez Iran Cieśniny Ormuz, przez którą – w normalnych warunkach – przechodzi ok. 20 proc. ropy transportowanej drogą morską. Ponadto Iran, w odwecie za amerykańskie i izraelskie ataki, przeprowadza uderzenia na infrastrukturę związaną z wydobyciem ropy na Bliskim Wschodzie. Ostatnio celem ataku Iranu była np. rafineria w Tel Awiwie.

Ostatni raz hurtowe ceny paliw w Orlenie – jak wynika z danych publikowanych przez koncern – zmieniły się w sobotę, 21 marca. W przypadku oleju napędowego Ekodiesel był to duży wzrost, bo o 521 zł z 6737 zł 20 marca do 7258 zł za metr sześcienny, natomiast w przypadku benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 był to spadek stosunkowo niewielki – wynoszący 6 zł, z 5739 zł 20 marca do 5733 zł za metr sześcienny.