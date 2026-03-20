Events
Sondaż: Polacy ocenili czy Przemysław Czarnek byłby dobrym premierem

Są wyniki nowego badania IBRiS, w którym Radio Zet zapytało Polaków jakim premierem ich zdaniem byłby Przemysław Czarnek. Wyniki raczej nie ucieszą kandydata PiS na premiera.

Publikacja: 20.03.2026 08:00

Artur Bartkiewicz

Czarnek został ogłoszony kandydatem PiS na premiera w czasie konwencji w krakowskiej Hali Sokoła 7 marca. Wskazanie do tej roli właśnie jego przez Jarosława Kaczyńskiego uznano za tryumf tzw. frakcji maślarzy w PiS. Liderami tej frakcji są m.in. europoseł Patryk Jaki, europoseł Tobiasz Bocheński czy były minister aktywów państwowych i były wicepremier Jacek Sasin. „Maślarzy” łączy m.in. krytyczny stosunek do rządu Mateusza Morawieckiego, zwłaszcza w zakresie jego polityki wobec UE, która uznawana jest za zbyt ugodową. Sam Morawiecki pytany już po wyborze Czarnka na kandydata na premiera, czy chciałby wejść do rządu, w którym były minister edukacji i nauki byłby premierem, odpowiedział: „niekoniecznie”, choć zapewnił o wsparciu dla byłego podwładnego.

Wybór Czarnka uznaje się za decyzję, która świadczy o tym, iż PiS chce odzyskać wyborców o najbardziej prawicowych poglądach, którzy odpłynęli do Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 

Sondaż: Przemysław Czarnek będzie dobrym premierem według 24,9 proc. Polaków. 57,9 proc. respondentów jest przeciwnego zdania

W sondażu IBRiS dla Radia Zet zapytano „Jakim premierem Pana/Pani zdaniem byłby Przemysław Czarnek?”.

10,5 proc. badanych odpowiedziało, że Czarnek będzie „zdecydowanie dobrym” premierem.

Zdaniem 14,4 proc. były minister edukacji i nauki będzie „raczej dobrym” premierem. 

17,2 proc. respondentów uważa, że Czarnek będzie „raczej złym premierem”.

Zdaniem 42,5 proc. badanych wskazany przez Kaczyńskiego polityk będzie „zdecydowanie złym” premierem.

15,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Odsetek Polaków uważających, że Czarnek będzie dobrym premierem wynosi więc łącznie 24,9 proc. Przeciwnego zdania jest 57,9 proc. 

Z badania wynika, że Czarnka zdecydowanie odrzucają wyborcy koalicji rządzącej. Wśród wyborców KO, Nowej Lewicy i PSL Czarnka za raczej dobrego kandydata na premiera wskazuje zaledwie 3 proc. 88 proc. tych wyborców uważa, że Czarnek byłby zdecydowanie złym premierem, a 7 proc. – że raczej złym. 

Tymczasem wśród wyborców opozycji (prawicowe PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i lewicowa Razem) 24 proc. spodziewa się, że Czarnek będzie „zdecydowanie dobrym” premierem, a 28 proc., że „raczej dobrym” (łącznie 52 proc. odpowiedzi pozytywnych). Z kolei 24 proc. wyborców z tej grupy spodziewa się, że Czarnek będzie premierem „raczej złym”, a 16 proc. – że „zdecydowanie złym” (łącznie 40 proc. ocen negatywnych). 

6 proc.

Tylu wyborców Konfederacji uważa Przemysława Czarnka za dobrego kandydata na premiera

Bardzo krytycznie oceniają Czarnka wyborcy Konfederacji – 82 proc. zwolenników tej formacji uważa, że Czarnek będzie złym premierem, 6 proc. uważa, że dobrym. W PiS proporcje są odwrotne – 76 proc. uważa Czarnka za dobrego kandydata na premiera, a 16 proc. – za złego. 

Sondaż przeprowadzono metodą CATI w dniach 13-14 marca na reprezentatywnej grupie 1 068 osób.

Sondaż OGB również niekorzystny dla Przemysława Czarnka

Dzień wcześniej opublikowano wyniki sondażu z 11-16 marca Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, w którym również zapytano o ocenę Polaków dotyczącą Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera. Z tego badania wynika, że pozytywnie ocenia go w tej roli 20,5 proc. badanych, a neutralny stosunek ma do Czarnka jako kandydata na premiera 21,6 proc. respondentów. Z kolei 57,9 proc. badanych ma do Czarnka w tej roli stosunek negatywny.

