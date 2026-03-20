Karol Nawrocki i Przemysław Czarnek mówią jednym głosem. Czy powstanie dream team na prawicy?

– Współpraca już teraz układa się bardzo dobrze. Powiem więcej: ma ona charakter w wielu aspektach wręcz przyjacielski. Wspieram pana prezydenta na każdym możliwym polu – zapewnia w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Przemysław Czarnek (z prawej).
W 2024 r. w radiowej Trójce Przemysław Czarnek nazwał Karola Nawrockiego swoim przyjacielem. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” deklaruje wsparcie dla prezydenta „na każdym możliwym polu”, ale „liczy też na samego Karola Nawrockiego i jego życzliwość”. Spotkał się z nim w tym tygodniu, co potwierdził Pałac Prezydencki. A głos prezydenta na prawicy może być w 2027 r. decydujący. Widzą to politycy PiS. – Wręcz idol, najważniejsza osoba – tak o nastrojach konserwatywnego elektoratu wokół Nawrockiego mówią również „harcerze”, czyli zwolennicy premiera Mateusza Morawieckiego. W ostatnich tygodniach, dzięki zawetowaniu ustawy o SAFE, prezydent dodatkowo wzmocnił się w tym elektoracie, jak zauważył w „Rzeczpospolitej” prof. Bartłomiej Biskup.
Badania pokazują, że inicjatywa Pałacu Prezydenckiego w postaci „Polskiego SAFE 0 proc.” (chodzi o wykorzystanie rezerw złota na zbrojenia zamiast niskooprocentowanej unijnej pożyczki) miała wpływ na zmianę nastrojów opinii publicznej wokół samego programu. W nowym sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej oba pomysły remisują. W połowie lutego w badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” 58 proc. wyborców popierało podpisanie ustawy o SAFE, przeciwnego zdania było 29,8 proc. A 9 marca – to również sondaż IBRiS – podpisu prezydenta chciało 54 proc. respondentów, podczas gdy za wetem opowiedziało się 42 proc. Dowodzi to siły prezydenta. I znaczenia, jakie może mieć zsynchronizowanie działań Czarnka i Nawrockiego.
Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o SAFE staje się jednym z najpoważniejszych testów jego prezydentury – zarówno w relacjach z rządem Don...
Jesienią 2024 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński stanął przed wyborem, który zdefiniował prawicę na lata. Z rekonstrukcji wydarzeń wynika, że na biurku miał dossier dwóch osób. Jedno zawierało analizę szans Przemysława Czarnka jako kandydata na prezydenta. Drugie – analogicznie – prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego. Partia chciała (poza stronnictwem Morawieckiego), by to Czarnek został kandydatem. Kaczyński zdecydował inaczej – przyznał rację: Czarnek byłby w stanie zmobilizować wyborców prawicy w pierwszej turze. Ale w jego ocenie przegrałby w drugiej. Za to oceniając szanse Nawrockiego, lider PiS był przekonany, że lepiej poradzi sobie w drugiej turze.
Kilka tygodni później, w radiowej Trójce Czarnek chwali Nawrockiego. – Oczywiście, że będę wspierał, wspieram i wspierałem. Cieszę się, że jest to Karol, mój przyjaciel, z którym współpracowałem od wielu lat. Jestem członkiem sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. Przystąpiłem energicznie do pracy – powiedział 27 listopada 2024 r.
Projekt Karola Nawrockiego o sądownictwie nie trafi na razie do sejmowych prac, bo zdaniem Włodzimierza Czarzastego ma on niedopracowane uzasadnien...
Krótko po tym, jak w krakowskiej Hali Sokoła Czarnek zostaje kandydatem na premiera – półtora roku przed wyborami – widać koordynację działań sztabu PiS i Pałacu Prezydenckiego.
Czarnek od samego początku mobilizuje wyborców tematami takimi jak energetyka, rachunki, ETS. Robi to w swoim stylu – brutalnie i odcinając PiS od konserwatywnego centrum. W tym samym czasie Pałac działa instytucjonalnie. Wanda Buk (społeczny doradca Nawrockiego) w poniedziałek zapowiedziała list prezydenta do premiera w sprawie ETS. Tego samego dnia rano, a wcześniej na spotkaniach i wyborczych wiecach, o ETS mówił Czarnek. Łączy sprawę z rachunkami, które kładzie na kuchennym stole – to jego kampanijny gadżet. Skąd pomysł? Przyniosły go m.in. badania, które dla PiS zrealizował Piotr Agatowski, obecnie główny sondażysta partii Kaczyńskiego. Wniosek jest jeden: koszty energii i paliwa są dziś dla Polaków ważne. Czarnek jednocześnie – podobnie jak wszyscy w PiS – poparł zarówno weto prezydenta, jak i kontrpropozycję, czyli „SAFE 0 proc.”.
ETS był testem synchronizacji, która może działać przez najbliższe 20 miesięcy na korzyść jednego i drugiego ośrodka. Jak komentuje to sam Czarnek? – Współpraca już teraz układa się bardzo dobrze. Powiem więcej: ma ona charakter w wielu aspektach wręcz przyjacielski. Wspieram pana prezydenta na każdym możliwym polu. To są codzienne batalie – polityczne, ustrojowe, międzynarodowe. Ostatnim przykładem była choćby bardzo istotna konfrontacja wokół projektu „SAFE 0 proc.” – mówi kandydat PiS na premiera w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.
– Liczę również na życzliwość, wsparcie i zrozumienie ze strony pana prezydenta w kontekście naszej kampanii wyborczej – oczywiście w granicach jego konstytucyjnych kompetencji. I wierzę, że to wsparcie będzie. Jest naturalne i wpisane w logikę wspólnego działania na rzecz państwa. Przecież wyznajemy te same wartości! W tym zakresie jest wielka bliskość między mną a prezydentem Karolem Nawrockim – podkreśla w rozmowie z nami Czarnek.
W środę w Katowicach kandydat PiS na premiera położył list prezydenta Nawrockiego do premiera Tuska w sprawie ETS na „swoim” kuchennym stole: obustronna synergia.
Prezydencki ośrodek studzi emocje i hamuje nadinterpretacje, opierając swoją opowieść na systemie władzy. – Pałac Prezydencki jest otwarty na polityków różnych opcji. Nie ma nic sensacyjnego w tym, że czołowy polityk opozycji spotyka się z prezydentem. Tym bardziej że relacje między obydwoma panami są dobre – mówił o spotkaniu Czarnka z Nawrockim w programie „Tłit WP” Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.
W tej sytuacji warto zapytać, jakie są długofalowe cele Pałacu Prezydenckiego. W perspektywie krótkoterminowej są jasne – budowa możliwie najsilniejszej prezydentury, w tle „algorytm prezydenta” – działania poza bańką warszawskich mediów, proaktywne, z myślą o własnych wyborcach, ale i aktywizacji tych mniej zainteresowanych polityką. W długoterminowej – obóz prezydenta nie ukrywa ambicji zmiany konstytucji. – Tej obecnej, wielokrotnie podeptanej nie da się naprawić. Trzeba nowej – mówił w październiku 2025 r. w Katowicach podczas konwencji PiS Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Jasno wyrażał się o przyznaniu większych uprawnień prezydentowi i fundamentalnej zmianie systemu władzy, wynikającej z silnego mandatu otrzymanego w wyborach powszechnych na prezydenta.
Taka w praktyce jest stawka. Pomysły na nową konstytucję mogą być zrealizowane tylko, jeśli w 2027 r. władzę przejmie prawica. W tym sensie droga przed Nawrockim i Czarnkiem jest długa. A synchronizacja? Kolejne miesiące pokażą, na ile Czarnek i Nawrocki będą rzeczywiście zgrani, występując na różnych pozycjach. Ani premier Tusk, ani liderzy Konfederacji – Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak – nie mogą tego tandemu zlekceważyć.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Minister Obrony Narodowej bierze udział w czacie na żywo z internautami. Zapowiedział, że zależy mu na otwartej...
Czy spór o ETS ma być dla Donalda Tuska nową osią politycznej polaryzacji? Czy Karol Nawrocki i Przemysław Czarn...
PiS będzie robiło wszystko przeciwko rządzącym. Ja nie widzę powodu, żeby nie skorzystać z tych pieniędzy. Powin...
