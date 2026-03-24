Prezydent Karol Nawrocki podczas lutowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego domagał się od Włodzimierza Czarzastego wyjaśnień, dlaczego nigdy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa. – Mamy prawo wiedzieć, czy marszałek ma dostęp do informacji ściśle tajnych w obliczu tego, co dzieje się w Rzeczpospolitej, a jeśli nie, to nie powinien być marszałkiem Sejmu – mówił Nawrocki. Podczas RBN marszałek nie odniósł się do wątpliwości prezydenta, a jeszcze przed posiedzeniem twierdził, że sprawa została wyjaśniona. Po zakończeniu RBN opublikował wpis w serwisie X, w którym stwierdził: „RBN. SAFE i Rada Pokoju – ważne rozmowy. Czarzasty – ustawka się nie udała. Dziękuję za Wasze wsparcie! Jedziemy dalej”. Teraz sprawa wraca.

Pałac Prezydencki nie jest zadowolony z odpowiedzi ABW

– Służby nie mogą podjąć pełnej weryfikacji bez złożenia ankiety osobowej. Pięć razy wypełniałem taką ankietę przez ostatnie 20 lat, co jest bardzo żmudne, a wypełnienie ankiety zajmuje kilka dni – mówi nam rzecznik prezydenta, twierdząc, że marszałek Sejmu również powinien wypełnić ankietę bezpieczeństwa i wytłumaczyć się ze swoich kontaktów gospodarczych oraz towarzyskich.

Po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zapowiedział, że będzie chciał spotkać się z szefami służb w sprawie marszałka Czarzastego. Do takiego spotkania jednak nigdy nie doszło, ponieważ, jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, nie zgodził się na nie premier. Mimo wszystko, Pałac Prezydencki oczekuje zweryfikowania kontaktów Czarzastego. – Oczekujemy od marszałka Sejmu poważnego podejścia i złożenia ankiety bezpieczeństwa – mówi „Rz” Leśkiewicz.

Włodzimierz Czarzasty poinformował w lutym 2026 r., że poprosił służby specjalne o zbadanie jego sprawy w kontekście zarzutów dotyczących „wschodnich powiązań”. Zaznaczył, że służby potwierdziły brak zastrzeżeń, a także zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by ten również poddał się takiemu sprawdzeniu. Służby zweryfikowały Czarzastego i przygotowały niejawną notatkę krótko po posiedzeniu RBN. Żadna ze stron nie może ujawnić treści notatki przygotowanej przez ABW, którą Pałac Prezydencki dostał kilka tygodni temu, o czym pierwszy poinformował Onet.