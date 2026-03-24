Nocny atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbedne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego.

W ostatnich miesiącach Polska regularnie podrywa myśliwce, gdy dochodzi do zmasowanych, kombinowanych ataków powietrznych Rosji na Ukrainę przy użyciu pocisków manewrujących, pocisków balistycznych i dronów, zwłaszcza wtedy, gdy cele znajdują się w zachodnich obwodach Ukrainy, stosunkowo niedaleko granicy z Polską.

W nocy Rosjanie atakowali Ukrainę przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących

Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych poinformowało tuż przed 2 w nocy na swoim kanale w serwisie Telegram o wystrzeleniu przez rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS i Tu-160MS pocisków manewrujących w stronę celów na Ukrainie. Kilka minut później pojawił się komunikat o zagrożeniu atakiem pocisków balistycznych.