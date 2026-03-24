Nocny atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało tuż przed 3 w nocy, że w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującego uderzenia na Ukrainę, operowanie rozpoczęło nad naszym krajem polskie i sojusznicze lotnictwo.

Aktualizacja: 24.03.2026 05:29 Publikacja: 24.03.2026 05:19

Polski F-16

Artur Bartkiewicz

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbedne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego. 

W ostatnich miesiącach Polska regularnie podrywa myśliwce, gdy dochodzi do zmasowanych, kombinowanych ataków powietrznych Rosji na Ukrainę przy użyciu pocisków manewrujących, pocisków balistycznych i dronów, zwłaszcza wtedy, gdy cele znajdują się w zachodnich obwodach Ukrainy, stosunkowo niedaleko granicy z Polską.  

W nocy Rosjanie atakowali Ukrainę przy użyciu pocisków balistycznych i manewrujących

Ukraińskie Dowództwo Sił Powietrznych poinformowało tuż przed 2 w nocy na swoim kanale w serwisie Telegram o wystrzeleniu przez rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS i Tu-160MS pocisków manewrujących w stronę celów na Ukrainie. Kilka minut później pojawił się komunikat o zagrożeniu atakiem pocisków balistycznych.  

Z późniejszych komunikatów Sił Powietrznych Ukrainy wynika, że celem ataku z użyciem pocisków balistycznych była m.in. Połtawa i Zaporoże. Z kolei rosyjskie pociski manewrujące pojawiły się m.in. nad obwodem kijowskim, winnickim, żytomierskim czy czernihowskim lecąc w kierunku zachodnim. 

Równolegle z atakiem rakietowym trwał atak z użyciem dronów. Rosjanie przeprowadzają kombinowane ataki powietrzne na Ukrainę, by przy użyciu dronów wiązać ukraińską obronę przeciwlotniczą zwiększając szansę przedarcia się przez nią przenoszących znacznie większe ładunki wybuchowe pocisków. 

Z informacji, które napływają z Ukrainy wynika, że w Zaporożu, w wyniku kombinowanego rosyjskiego ataku powietrznego zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych. Iwan Fedorow, gubernator obwodu pisze o uszkodzeniu sześciu bloków mieszkalnych i dwóch domów jednorodzinnych, a także sklepu i budynków niemieszkalnych. Ucierpieć miała też przemysłowa infrastruktura miasta. 

Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Materiał Promocyjny
Jedna rata i większa kontrola nad budżetem domowym?
Centra danych to kwestia całego ekosystemu. Co naprawdę będzie decydować o inwestycjach w Polsce?
Materiał Promocyjny
Centra danych to kwestia całego ekosystemu
Uroczystość pożegnania żołnierzy VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Irak”. Szczecin, 2019 r
Wojsko
Władysław Kosiniak-Kamysz: polscy żołnierze ewakuowani z Iraku
Rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów w siedzibie KPRM w Warszawie
Wojsko
Rzecznik rządu komentuje wpisy Kaczyńskiego, Czarnka i Błaszczaka. „Przygotowanie do polexitu”
Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda.
Wojsko
Wyróżnienie dla polskiego generała. Został wybrany na ważne stanowisko w NATO
