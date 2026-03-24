System racjonowania zużycia paliwa przez pracowników sektora publicznego opiera się na numerach tablic rejestracyjnych. Samochody urzędników i innych pracowników sektora publicznego podzielono na pięć grup, w oparciu o ostatnią cyfrę, która pojawia się na ich tablicach rejestracyjnych. Osoby z każdej z grup nie mogą siadać za kółkiem swojego samochodu spalinowego we wskazany dzień tygodnia – informuje agencja Yonhap, powołując się na wytyczne Ministerstwa Klimatu, Energii i Środowiska. Zasada taka obowiązywała już wcześniej, ale przestrzegania jej nie egzekwowano. Teraz ma być inaczej. Resort energii naciska na kary dla instytucji publicznych, które nie wywiążą się z egzekwowania wytycznych.

Korea Południowa: Firmy zachęcane do zmiany godzin pracy, by rozładować korki

Południowokoreański rząd apeluje też do sektora prywatnego, by ten dobrowolnie dołączył do inicjatywy. Rozważane ma być też obowiązkowe objęcie firm prywatnych tym systemem rotacyjnego korzystania z samochodów przez pracowników w przypadku pogłębienia się kryzysu. Obecnie w Korei Południowej obowiązuje drugi w czterostopniowej skali stopień zagrożenia zakłóceniami dostaw ropy.

Rząd zwróci się też do 50 najbardziej ropochłonnych południowokoreańskich koncernów o przygotowanie planów oszczędnościowych, jeśli chodzi o zużycie paliwa. Ma również zaoferować system zachęt tym firmom, które zrealizują cele w zakresie ograniczenia zużycia energii. Pojawił się także apel do instytucji publicznych i dużych firm o czasową zmianę godzin pracy tak, aby równomierniej rozłożyć ruch na drogach i zwiększyć efektywność zużycia energii (chodzi o to, by kierowcy nie spalali paliwa stojąc w korkach).