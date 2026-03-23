Od dziś nowe zasady na stacjach na Słowacji. Polacy zapłacą więcej

Decyzja podjęta przez rząd Republiki Słowackiej to odpowiedź na obecną sytuację na rynku paliw. Na tej podstawie tamtejsze Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie, w którym ustalono cenę dla zagranicznych pojazdów.

Ile Polacy zapłacą za paliwo na Słowacji?

Jak donosi słowacki portal Noviny, od dziś za olej napędowy tankowany do pojazdów zarejestrowanych poza Słowacją trzeba będzie zapłacić 1,826 euro za litr. Cena została ustalona na podstawie średnich cen tego paliwa w sąsiednich krajach – w Czechach, Austrii i w Polsce.

W komunikacie opublikowanym na stronie Kancelarii Rządowej Republiki Słowackiej pojawiła się wypowiedź premiera Roberta Fico dotycząca podwyżek.

„Doszło do sytuacji, w której dziesiątki stacji benzynowych w północnej Słowacji dosłownie wyschły, ponieważ cena jest niższa niż w Polsce. Dla Polaków opłacało się i nadal opłaca przyjechać na Słowację w celach turystycznych i zaopatrzyć się w paliwo” – powiedział premier.

Rozporządzenie rządu, a tym samym wyższe ceny mają obowiązywać przez 30 dni. Jednak jak przyznał Fico, w razie potrzeby okres trwania rozporządzenia zostanie przedłużony. Według premiera Słowacji rząd musiał ogłosić stan kryzysu naftowego z uwagi na konieczność zaopatrzenia rafinerii Slovnaft w ropę z rezerw państwowych.