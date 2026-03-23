Od dziś nowe zasady na stacjach na Słowacji. Polacy zapłacą więcej

Polacy, którzy do tej pory tankowali paliwo na stacjach na Słowacji, muszą przygotować się na wzrost cen. Od dziś obowiązuje nowa specjalna cena oleju napędowego dla pojazdów zarejestrowanych poza terytorium tego kraju.

Publikacja: 23.03.2026 10:15

Małgorzata Krzystała

Decyzja podjęta przez rząd Republiki Słowackiej to odpowiedź na obecną sytuację na rynku paliw. Na tej podstawie tamtejsze Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie, w którym ustalono cenę dla zagranicznych pojazdów. 

Ile Polacy zapłacą za paliwo na Słowacji?

Jak donosi słowacki portal Noviny, od dziś za olej napędowy tankowany do pojazdów zarejestrowanych poza Słowacją trzeba będzie zapłacić 1,826 euro za litr. Cena została ustalona na podstawie średnich cen tego paliwa w sąsiednich krajach – w Czechach, Austrii i w Polsce.

W komunikacie opublikowanym na stronie Kancelarii Rządowej Republiki Słowackiej pojawiła się wypowiedź premiera Roberta Fico dotycząca podwyżek. 

„Doszło do sytuacji, w której dziesiątki stacji benzynowych w północnej Słowacji dosłownie wyschły, ponieważ cena jest niższa niż w Polsce. Dla Polaków opłacało się i nadal opłaca przyjechać na Słowację w celach turystycznych i zaopatrzyć się w paliwo” – powiedział premier.

Rozporządzenie rządu, a tym samym wyższe ceny mają obowiązywać przez 30 dni. Jednak jak przyznał Fico, w razie potrzeby okres trwania rozporządzenia zostanie przedłużony. Według premiera Słowacji rząd musiał ogłosić stan kryzysu naftowego z uwagi na konieczność zaopatrzenia rafinerii Slovnaft w ropę z rezerw państwowych. 

Ograniczenia obowiązują również obywateli Słowacji

Rozporządzenie wprowadza ograniczenie w sprzedaży oleju napędowego również w odniesieniu do obywateli. Słowacy będą mogli tankować olej napędowy tylko do baku samochodu lub do jednego kanistra o pojemności do 10 litrów. W komunikacie opublikowanym na stronie Kancelarii Rządowej Republiki Słowackiej pojawiła się również informacja, że jeżeli jakaś stacja nie może dostosować się do tego ograniczenia (np. stacje samoobsługowe), powinna zostać zamknięta. Oprócz tego ustanowiono limit 400 euro na tankowanie jednego pojazdu mechanicznego.

Kolejny kraj wprowadza restrykcje

Okazuje się, że Słowacja nie jest jedynym krajem, który wprowadził limity na paliwo. Jak donosi Reuters, podobne zasady obowiązują w Słowenii z powodu dużych braków w dystrybutorach. Według premiera te trudności nie wynikają jednak z braku paliwa. Problem ma leżeć w transporcie na stacje benzynowe. Ograniczenia wprowadzono 22 marca i będą obowiązywać do odwołania. Obecnie właściciele prywatnych pojazdów mogą zatankować maksymalnie 50 litrów paliwa dziennie. W przypadku pojazdów firmowych oraz rolników zwiększono limit do 200 litrów.

