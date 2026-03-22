Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie ceny paliw na stacjach poszły w górę
Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie rząd analizuje sytuację na rynkach paliw i będzie decydował o ewentualnych ruchach, jeśli wysokie ceny będą się utrzymywać. Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że społeczeństwo oczekuje od władz zdecydowanych ruchów na rynku paliw.
Na polskich stacjach średnia cena diesla wynosi już 7,76 zł, benzyny Pb95 sięga 6,79 zł, a za autogaz trzeba zapłacić 3,32 zł.
Na pytanie o to, czy rząd powinien aktywnie interweniować (np. poprzez obniżenie podatków lub akcyzy), aby obniżyć ceny na stacjach benzynowych, twierdząco odpowiedziało aż 69,4 proc. ankietowanych. W tej grupie dominują osoby, które wybrały opcję „zdecydowanie się zgadzam” (44,2 proc.), natomiast wariant „raczej się zgadzam” wskazało 25,2 proc. badanych.
Przeciwnego zdania jest co piąty Polak (19,5 proc.). Zaledwie 3,5 proc. respondentów kategorycznie sprzeciwiło się ingerencji państwa w ceny paliw. 16 proc. „raczej” nie widzi takiej potrzeby.
11,1 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.
Konieczność działań rządu dostrzegają zarówno zwolennicy koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) , jak opozycji (PiS, Razem, Konfederacja).
Łącznie 52 proc. zwolenników koalicji jest przekonanych o konieczności działań rządu w sprawie cen paliw. 28 proc. opowiada się za tym „zdecydowanie”. Przeciwnego zdania jest 36 proc. pytanych. 12 proc. z nich nie ma wyraźnego zdania w tej sprawie.
Również wśród zwolenników opozycji dominuje chęć interwencji, choć rozkład głosów jest inny. 64 proc. badanych z tej grupy „zdecydowanie” zgadza się z postulatem interwencji, a 22 proc. „raczej” się zgadza. Łącznie to 86 proc. poparcia dla mechanizmów interwencyjnych. W tej grupie 11 proc. stanowią osoby przeciwne.
Zdaniem 73 proc. Polaków podwyżki to realny scenariusz i kryzys szybko przełoży się na poziom cen na półkach, choćby z powodu droższych paliw.
Wśród zwolenników Konfederacji Sławomira Mentzena i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna poparcie dla interwencji państwa jest niższe niż w innych grupach opozycyjnych. 23 proc. zgadza się „zdecydowanie”, a 43 proc. „raczej” jest za takim rozwiązaniem.
Niezdecydowani i niegłosujący w większości opowiadali się za interwencją rządu – taką odpowiedź wybrało 66 proc. z nich. 13 proc. jest „raczej” przeciwnych, a 20 proc. z nich nie ma zdania.
Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 13-15 marca 2026 roku, metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.
