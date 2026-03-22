Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie rząd analizuje sytuację na rynkach paliw i będzie decydował o ewentualnych ruchach, jeśli wysokie ceny będą się utrzymywać. Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że społeczeństwo oczekuje od władz zdecydowanych ruchów na rynku paliw.

Na pytanie o to, czy rząd powinien aktywnie interweniować (np. poprzez obniżenie podatków lub akcyzy), aby obniżyć ceny na stacjach benzynowych, twierdząco odpowiedziało aż 69,4 proc. ankietowanych. W tej grupie dominują osoby, które wybrały opcję „zdecydowanie się zgadzam” (44,2 proc.), natomiast wariant „raczej się zgadzam” wskazało 25,2 proc. badanych.

Podatki od paliw w UE Foto: Infografika PAP

Przeciwnego zdania jest co piąty Polak (19,5 proc.). Zaledwie 3,5 proc. respondentów kategorycznie sprzeciwiło się ingerencji państwa w ceny paliw. 16 proc. „raczej” nie widzi takiej potrzeby.