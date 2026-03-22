Ceny paliw na stacjach. Czy rząd Donalda Tuska powinien interweniować? [SONDAŻ]

Zdecydowana większość uczestników sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski oczekuje od rządu konkretnych działań, mających na celu zmniejszenie cen paliw.

Publikacja: 22.03.2026 12:09

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie ceny paliw na stacjach poszły w górę

Foto: PAP/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

Po wybuchu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie rząd analizuje sytuację na rynkach paliw i będzie decydował o ewentualnych ruchach, jeśli wysokie ceny będą się utrzymywać. Z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że społeczeństwo oczekuje od władz zdecydowanych ruchów na rynku paliw.

Diesel blisko 8 zł. Ceny paliw w Polsce nadal rosną i to nie koniec podwyżek
Na pytanie o to, czy rząd powinien aktywnie interweniować (np. poprzez obniżenie podatków lub akcyzy), aby obniżyć ceny na stacjach benzynowych, twierdząco odpowiedziało aż 69,4 proc. ankietowanych. W tej grupie dominują osoby, które wybrały opcję „zdecydowanie się zgadzam” (44,2 proc.), natomiast wariant „raczej się zgadzam” wskazało 25,2 proc. badanych.

Podatki od paliw w UE

Foto: Infografika PAP

Przeciwnego zdania jest co piąty Polak (19,5 proc.). Zaledwie 3,5 proc. respondentów kategorycznie sprzeciwiło się ingerencji państwa w ceny paliw. 16 proc. „raczej” nie widzi takiej potrzeby.

11,1 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Wyniki w zależności od preferencji politycznych

Konieczność działań rządu dostrzegają zarówno zwolennicy koalicji rządzącej (KO, Lewica, PSL i Polska 2050) , jak opozycji (PiS, Razem, Konfederacja).

Łącznie 52 proc. zwolenników koalicji jest przekonanych o konieczności działań rządu w sprawie cen paliw. 28 proc. opowiada się za tym „zdecydowanie”. Przeciwnego zdania jest 36 proc. pytanych. 12 proc. z nich nie ma wyraźnego zdania w tej sprawie.

Również wśród zwolenników opozycji dominuje chęć interwencji, choć rozkład głosów jest inny. 64 proc. badanych z tej grupy „zdecydowanie” zgadza się z postulatem interwencji, a 22 proc. „raczej” się zgadza. Łącznie to 86 proc. poparcia dla mechanizmów interwencyjnych. W tej grupie 11 proc. stanowią osoby przeciwne.

Wojna uderzy w wielkanocne zakupy. Ceny mogą wzrosnąć nawet o 10 proc.
Wśród zwolenników Konfederacji Sławomira Mentzena i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna poparcie dla interwencji państwa jest niższe niż w innych grupach opozycyjnych. 23 proc. zgadza się „zdecydowanie”, a 43 proc. „raczej” jest za takim rozwiązaniem.

Niezdecydowani i niegłosujący w większości opowiadali się za interwencją rządu – taką odpowiedź wybrało 66 proc. z nich. 13 proc. jest „raczej” przeciwnych, a 20 proc. z nich nie ma zdania.

Czy rząd powinien aktywnie interweniować, aby obniżyć ceny na stacjach benzynowych?

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 13-15 marca 2026 roku, metodą CAWI/CATI na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

Rekordowe ceny ropy naftowej

Foto: Infografika PAP

