– Wzrost cen paliw ma istotny potencjał rozlania się na pozostałe kategorie cenowe, ponieważ paliwo jest kluczowym kosztem w logistyce, transporcie i produkcji. W efekcie po pewnym czasie presja kosztowa może pojawić się także w cenach wielu produktów w sklepach – mówi dr Michał Pronobis z WSB Merito.

– Będzie to miało przełożenie (na inflację – red.), ale nie tak mocne jak po wybuchu wojny w Ukrainie. Niemniej w ostatnich miesiącach inflacja spadała w dużym stopniu właśnie dzięki taniejącym paliwom. Teraz się to odwróci, ale nie spodziewam się, by inflacja rosła znacząco. Raczej nie powinna przekroczyć 4 proc. w kolejnych miesiącach – mówi prof. Witold Orłowski.

Jak sieci handlowe próbują powstrzymać wzrost cen przed świętami?

Ogromna konkurencja na rynku i walka o klienta sprzyjają jednak spowolnieniu dynamiki wzrostu cen, zwłaszcza w sytuacji, gdy intensywny sezon oznacza dodatkowe pieniądze w kasach. – Utrzymujemy ceny na możliwie najniższym poziomie. Zawsze, gdy pojawiają się korzystniejsze warunki zakupowe, przekładamy je na niższe ceny dla klientów. Jednak nie zawsze da się uniknąć podwyżek w sytuacji, gdy rosną ceny rynkowe i zakupowe – mówi Edyta Bracik, lider Zespołu Strategii Komunikacji Aldi Polska. – Ogólnie rzecz biorąc, oferty od naszych dostawców są uzależnione od sytuacji na rynkach światowych. Rosnące koszty produkcji, np. energii, surowców lub wynagrodzeń, mogą częściowo z pewnym opóźnieniem wpływać również na ceny zakupowe w handlu detalicznym – dodaje. Podkreśla jednak, że dotychczas sytuacja ta nie miała bezpośredniego wpływu na asortyment, a sieć ściśle współpracuje z dostawcami i zarządza warunkami zakupów, aby uniknąć lub ograniczyć średnio- i długoterminowy wpływ wahań rynkowych na ceny w sklepach.

– Dzięki skali działania i długoterminowym umowom z dostawcami, tradycyjnie oferujemy klientom niskie ceny, choć oczywiście cały czas patrzymy na ceny ropy na światowych rynkach. Potencjalne, długotrwałe wzrosty cen ropy i paliw mogą wpłynąć bowiem na koszty produkcji i dystrybucji, również w handlu – mówi Konrad Nafalski, starszy menedżer ds. korporacyjnych sieci Biedronka. – Początek 2026 r. przyniósł deflację w koszyku Biedronki, co oznacza korzystny punkt wyjścia dla klientów. Warto zaznaczyć, że cały czas konsekwentnie inwestujemy w niskie ceny, co przynosi rodzinom w Polsce wymierne korzyści, bo dzięki promocjom tylko w 2025 r. klienci zaoszczędzili 17,3 mld zł – dodaje. Dodatkowo sieć, aby jeszcze wzmocnić pozycję lidera niskich cen i być wsparciem dla społeczeństwa w niepewnych czasach, obniżyła w grudniu 2025 r. regularne ceny ok. 300 produktów, a w lutym tego roku kolejne 80. Zatem łącznie niższe regularne ceny obejmują już ok. 380 produktów.

– Obecnie nie obserwujemy wzrostu cen, który można byłoby bezpośrednio powiązać z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Choć napięcia geopolityczne mogą wpływać na koszty logistyczne, przede wszystkim poprzez ceny paliw i transportu, nie przełożyło się to dotąd na zmiany cen produktów w naszych sklepach, również w kontekście zbliżających się zakupów wielkanocnych – mówi Hanna Bernatowicz, rzeczniczka Auchan.