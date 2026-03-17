Rzecznik odniósł się także do wpisu kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, który napisał – informując o wecie Karola Nawrockiego, że „prezydent zawetował tzw. »niemiecką chwilówkę«”. – To jest oczywista bzdura, wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Ta retoryka, którą stosuje pan Czarnek, ale wcześniej mieliśmy do czynienia z wpisem Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka, to wprost przygotowywanie opinii publicznej pod całą propagandę związaną z polexitem. Dokładnie to samo mieliśmy w 2015 i 2016 r. w Wielkiej Brytanii, warto o tym pamiętać, bo to taka sama retoryka – oświadczył Adam Szłapka.

Wspomniał też o „kilku paskach z TV Republika”, w których „cały czas mowa o niemieckiej pożyczce, o »der SAFE«, o atakowaniu prezydenta Polski”. – TV Republika umiłowała język niemiecki, gratulujemy, ale to już jest odlot. To nawet trudno zaliczyć do dezinformacji – mówił rzecznik rządu.

Adam Szłapka o „turboprzyspieszeniu” dla polskiej armii

Jak przypomniał rzecznik rządu Adam Szłapka, program SAFE został zaproponowany przez Polskę i przyjęty przez Radę Unii Europejskiej.– To program modernizacji polskiej armii, jej wyposażania, zwiększania polskiego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim „turboprzyspieszenia” dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, a tym samym „dźwigni rozwojowej dla całej gospodarki” – przekonywał Szłapka.

– Żeby była jasność, od samego początku do stycznia 2026 r. nikt nie miał żadnych wątpliwości, że to jest dobry projekt, który ma szanse doprowadzenia do gigantycznego skoku rozwojowego polskiego przemysłu i zwiększenia bezpieczeństwa polskiej armii – mówił Szłapka. Wspomniał o pozytywnych wypowiedziach posłów i eurodeputowanych PiS. – Ówczesny poseł Marcin Przydacz, wielu posłów PiS, także pan Mariusz Błaszczak pozytywnie wypowiadali się o tym projekcie na wielu etapach – mówił Adam Szłapka.