Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rzecznik rządu komentuje wpisy Kaczyńskiego, Czarnka i Błaszczaka. „Przygotowanie do polexitu”

Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że były minister Mariusz Błaszczak „bredzi o niemieckim programie SAFE”. - Panie ministrze, jeszcze raz: program Polska Zbrojna to jest program modernizacji polskiej armii, zwiększania bezpieczeństwa i rozwoju polskiego przemysłu obronnego - mówił Szłapka.

Aktualizacja: 17.03.2026 14:52 Publikacja: 17.03.2026 14:42

Rzecznik rządu Adam Szłapka po posiedzeniu Rady Ministrów w siedzibie KPRM w Warszawie

Foto: PAP/Marcin Obara

Bartosz Lewicki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są główne założenia programu „Polska Zbrojna” oraz unijnego instrumentu SAFE?
  • W jaki sposób rzecznik rządu odnosi się do publicznych zarzutów dotyczących finansowania i charakteru programu?
  • Jakie jest rzeczywiste pochodzenie projektu SAFE i jakie strategiczne korzyści ma on przynieść Polsce?
  • Jaki szerszy kontekst polityczny przedstawiono w odniesieniu do krytyki programu ze strony opozycji?
  • Czy implementacja programu SAFE jest bezwzględnie zależna od przyjęcia odrębnej ustawy?
  • Jak zmieniało się stanowisko kluczowych polityków wobec projektu SAFE?

Rzecznik rządu odniósł się także do wpisu na profilu Jarosława Kaczyńskiego na platformie X, w którym napisano, że „Wolność, suwerenność i niezależność nie mają ceny! A próba ich sprzedania za kredyt jest działaniem antypolskim. Bardzo dobra decyzja Pana Prezydenta RP Karola Nawrockiego” – brzmi wpis. 

– Program Polska Zbrojna i wykorzystanie europejskiego programu SAFE, który został przygotowany przez Polskę, to jest program, który wzmacnia naszą suwerenność dzięki temu, że nasza armia będzie lepiej wyposażona w sprzęt, a po drugie, polski przemysł będzie miał większe możliwości. Więc to, co napisano na profilu Jarosława Kaczyńskiego jest kolejną dezinformacją – powiedział Adam Szłapka. 

Reklama
Reklama

Rzecznik odniósł się także do wpisu kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, który napisał – informując o wecie Karola Nawrockiego, że „prezydent zawetował tzw. »niemiecką chwilówkę«”. – To jest oczywista bzdura, wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Ta retoryka, którą stosuje pan Czarnek, ale wcześniej mieliśmy do czynienia z wpisem Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka, to wprost przygotowywanie opinii publicznej pod całą propagandę związaną z polexitem. Dokładnie to samo mieliśmy w 2015 i 2016 r. w Wielkiej Brytanii, warto o tym pamiętać, bo to taka sama retoryka – oświadczył Adam Szłapka. 

Wspomniał też o „kilku paskach z TV Republika”, w których „cały czas mowa o niemieckiej pożyczce, o »der SAFE«, o atakowaniu prezydenta Polski”. – TV Republika umiłowała język niemiecki, gratulujemy, ale to już jest odlot. To nawet trudno zaliczyć do dezinformacji – mówił rzecznik rządu. 

Adam Szłapka o „turboprzyspieszeniu” dla polskiej armii 

Jak przypomniał rzecznik rządu Adam Szłapka, program SAFE został zaproponowany przez Polskę i przyjęty przez Radę Unii Europejskiej.– To program modernizacji polskiej armii, jej wyposażania, zwiększania polskiego bezpieczeństwa, ale przede wszystkim „turboprzyspieszenia” dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, a tym samym „dźwigni rozwojowej dla całej gospodarki” – przekonywał Szłapka. 

– Żeby była jasność, od samego początku do stycznia 2026 r. nikt nie miał żadnych wątpliwości, że to jest dobry projekt, który ma szanse doprowadzenia do gigantycznego skoku rozwojowego polskiego przemysłu i zwiększenia bezpieczeństwa polskiej armii – mówił Szłapka. Wspomniał o pozytywnych wypowiedziach posłów i eurodeputowanych PiS. – Ówczesny poseł Marcin Przydacz, wielu posłów PiS, także pan Mariusz Błaszczak pozytywnie wypowiadali się o tym projekcie na wielu etapach – mówił Adam Szłapka. 

Program SAFE

Foto: Infografika PAP

Reklama
Reklama

Program SAFE „da się przeprowadzić bez ustawy”

Jak przekonywał Adam Szłapka, program SAFE „da się przeprowadzić bez podpisanej ustawy”. – W polskim systemie prawnym jest tak, że duże projekty łatwiej przeprowadza się, kiedy są przygotowane w formie ustawy, ale da się go przeprowadzić bez ustawy – mówił. Wyjaśnił, że decyzje będą podejmowane przez poszczególne ministerstwa, ale „łatwiej i prościej byłoby, gdyby była przeprowadzona i podpisana ustawa także dlatego, że proces legislacyjny kiedy podpisuje się i przygotowuje ustawy, wymaga współdziałania bardzo wielu instytucji: rządu, Sejmu i prezydenta” – wyjaśnił Szłapka. 

Dodał, że „na ostatnim etapie Jarosław Kaczyński zdecydował, że Prawo i Sprawiedliwość chce sabotować ten projekt”. – Postawili prezydenta Nawrockiego w bardzo trudnej sytuacji, de facto pod ścianą, i sprawili, że był zmuszony do niesamodzielnej w moim przekonaniu decyzji o zawetowaniu tego projektu. Nie zmienia to faktu, że program Polska Zbrojna będzie realizowany zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, także m.in. na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, która została przyjęta jednogłośnie w poprzedniej kadencji Sejmu – mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama