Sąd zadecydował ws. nieruchomości Zbigniewa Ziobry

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zabezpieczenia majątkowe nałożone na nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - podaje RMF FM.

Aktualizacja: 23.03.2026 18:02 Publikacja: 23.03.2026 17:35

Zbigniew Ziobro, zdjęcie archiwalne

Bartosz Lewicki

Wpisanie do ksiąg wieczystych posiadłości byłego ministra tzw. hipoteki przymusowej zostało uchylone. Jak ustalił dziennikarz RMF FM - prokurator wydał je zanim w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry.

Kluczowe okazały się daty. Składający zażalenie obrońcy dopatrzyli się tego, że pierwsze postanowienie o zabezpieczeniu prokurator wydał wprawdzie 5 dni po uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry, ale na tydzień przed opublikowaniem w Monitorze Polskim uchwały Sejmu w tej sprawie. Z tego powodu postanowienie nie mogło nabrać mocy prawnej. 

W kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie wytykały prokuraturze błędy w samych wnioskach o nałożenie zabezpieczeń na nieruchomości Zbigniewa Ziobry. W grudniu i styczniu prokuratura nie składała jednak nowych wniosków, a tylko poprawiała ten pierwotny. To właśnie jego poprawność podważyli adwokaci byłego ministra w zażaleniu. Sąd ich opinię podzielił i uchylił postanowienie o zabezpieczeniu majątku byłego ministra. 

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze 7 listopada 2025 roku. Uchwała została opublikowana jednak dopiero 19 listopada. Prokurator już 12 listopada wydał zabezpieczenie majątkowe.

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu po
Sejm RP w sprawie pozbawienia Zbigniewa Ziobry immunitetu głosował aż 27 razy. Posłowie głosowali w sprawie każdego z zarzutów, stawianych politykowi przez polski wymiar sprawiedliwości. Na koniec głosowano także w sprawie wniosku o zatrzymanie posła i tymczasowy areszt.

Wówczas w obronę byłego ministra sprawiedliwości wzięło jego środowisko polityczne. Jeszcze przed głosowaniem posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zdjęcie głosowania z porządku obrad, powołując się na opinię biegłego, według której dalsze leczenie Ziobry, chorującego na nowotwór, nie będzie możliwe w warunkach pozbawienia wolności. 

Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości chce mu postawić zarzuty w tej sprawie. Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. 

W połowie marca Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Dodał, że uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy członkowie Prezydium.

