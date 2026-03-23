Zbigniew Ziobro, zdjęcie archiwalne
Wpisanie do ksiąg wieczystych posiadłości byłego ministra tzw. hipoteki przymusowej zostało uchylone. Jak ustalił dziennikarz RMF FM - prokurator wydał je zanim w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry.
Kluczowe okazały się daty. Składający zażalenie obrońcy dopatrzyli się tego, że pierwsze postanowienie o zabezpieczeniu prokurator wydał wprawdzie 5 dni po uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry, ale na tydzień przed opublikowaniem w Monitorze Polskim uchwały Sejmu w tej sprawie. Z tego powodu postanowienie nie mogło nabrać mocy prawnej.
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, należące do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - podał...
W kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie wytykały prokuraturze błędy w samych wnioskach o nałożenie zabezpieczeń na nieruchomości Zbigniewa Ziobry. W grudniu i styczniu prokuratura nie składała jednak nowych wniosków, a tylko poprawiała ten pierwotny. To właśnie jego poprawność podważyli adwokaci byłego ministra w zażaleniu. Sąd ich opinię podzielił i uchylił postanowienie o zabezpieczeniu majątku byłego ministra.
Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze 7 listopada 2025 roku. Uchwała została opublikowana jednak dopiero 19 listopada. Prokurator już 12 listopada wydał zabezpieczenie majątkowe.
Sejm zdecydował w piątek o przyszłości wniosku prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Jak rozkładały się głosy w kluczowym głosowaniu dotyczącym t...
Sejm RP w sprawie pozbawienia Zbigniewa Ziobry immunitetu głosował aż 27 razy. Posłowie głosowali w sprawie każdego z zarzutów, stawianych politykowi przez polski wymiar sprawiedliwości. Na koniec głosowano także w sprawie wniosku o zatrzymanie posła i tymczasowy areszt.
Wówczas w obronę byłego ministra sprawiedliwości wzięło jego środowisko polityczne. Jeszcze przed głosowaniem posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zdjęcie głosowania z porządku obrad, powołując się na opinię biegłego, według której dalsze leczenie Ziobry, chorującego na nowotwór, nie będzie możliwe w warunkach pozbawienia wolności.
Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości chce mu postawić zarzuty w tej sprawie. Prokuratura, która wystąpiła do sądu o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania, zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.
W połowie marca Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że Prezydium Sejmu zdecydowało o odebraniu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Dodał, że uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy członkowie Prezydium.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Po wspólnej spotkaniu prezydentów Polski i Węgier - Karola Nawrockiego z Tamásem Sulyokiem w Przemyślu padło pyt...
Nie we wszystkim się zgadzamy - mówił Karol Nawrocki, który spotkał się z prezydentem Węgier Tamásem Sulyokiem w...
„Czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej czy raczej ją opuścić?” - takie pytanie zadano uczestnikom sond...
