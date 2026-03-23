Wpisanie do ksiąg wieczystych posiadłości byłego ministra tzw. hipoteki przymusowej zostało uchylone. Jak ustalił dziennikarz RMF FM - prokurator wydał je zanim w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie Sejmu o uchyleniu immunitetu Ziobry.

Kluczowe okazały się daty. Składający zażalenie obrońcy dopatrzyli się tego, że pierwsze postanowienie o zabezpieczeniu prokurator wydał wprawdzie 5 dni po uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry, ale na tydzień przed opublikowaniem w Monitorze Polskim uchwały Sejmu w tej sprawie. Z tego powodu postanowienie nie mogło nabrać mocy prawnej.

W kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie wytykały prokuraturze błędy w samych wnioskach o nałożenie zabezpieczeń na nieruchomości Zbigniewa Ziobry. W grudniu i styczniu prokuratura nie składała jednak nowych wniosków, a tylko poprawiała ten pierwotny. To właśnie jego poprawność podważyli adwokaci byłego ministra w zażaleniu. Sąd ich opinię podzielił i uchylił postanowienie o zabezpieczeniu majątku byłego ministra.

Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze 7 listopada 2025 roku. Uchwała została opublikowana jednak dopiero 19 listopada. Prokurator już 12 listopada wydał zabezpieczenie majątkowe.