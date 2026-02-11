– Zarówno przy pierwszym punkcie, jak i przy drugim naszego dzisiejszego spotkania wymagana jest współpraca między wszystkimi ośrodkami władzy. Z panem premierem o tym kilkukrotnie rozmawialiśmy. I w punkcie pierwszym, i w punkcie drugim dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego bez tej współpracy, bez tego porozumienia żaden z tych projektów, co jest oczywiste pod względem ustroju państwa, nie będzie mógł być realizowany – oświadczył prezydent.

Program SAFE i pożyczka na wzmocnienie bezpieczeństwa. Pytania Karola Nawrockiego

W środę rząd przyjął ustawę ws. wdrożenia programu SAFE, w ramach którego Polska ma wziąć blisko 44 mld euro pożyczki (ok. 184 mld zł), by przeznaczyć te środki na realizację projektów wzmacniających bezpieczeństwo. Lista zaaprobowanych projektów nie została podana do publicznej wiadomości. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli rządu wynika, że większość (ponad 80 proc.) środków ma trafić do firm prowadzących produkcję na terenie Polski.

– Bezpieczeństwo nie znosi uproszczeń, dróg na skróty czy prowizorek, dlatego posiedzenie RBN, ja tak na nie patrzę, jest państwowym, wspólnym, wspólnotowym „sprawdzam” dla nas wszystkich. Sprawdzamy, czy program SAFE może służyć rzeczywistemu wzmocnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Karol Nawrocki. Ocenił, że sprawa wymaga „rzetelnej oceny, jasnych zabezpieczeń i realnego nadzoru”.

Prezydent podkreślił, że każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa państwa „musi mieć jasno określony cel, koszt i konsekwencje”. – Zaproponuję konkretne propozycje zapisów do projektu ustawy, które będą wychodzić naprzeciw zabezpieczeniu interesu i bezpieczeństwa Polski – zapowiedział. Ocenił, że Polacy nie otrzymali dotąd pełnej informacji o programie SAFE.

– Fundusze z programu SAFE to nie jest bezzwrotna dotacja, to jest pożyczka, dlatego potrzebna jest konkretna odpowiedź na pytanie dotyczące prawdziwego kosztu tego zaciągniętego zobowiązania i warunków, na jakich jest ono nam udzielane – oświadczył Nawrocki, zaznaczając, że blisko 190 mld zł to „olbrzymi dług”, który będzie spłacany przez lata.

