Wiemy, o co konkretnie prezydent zapyta rząd na RBN. Ustalenia „Rzeczpospolitej”

To być może najważniejsze posiedzenie RBN od lat. Już wokół niego toczy się największa polityczna burza pewnie nawet w całej historii polskiej kohabitacji. Prezydent zaproponował trzy tematy: SAFE, Radę Pokoju i sprawę powiązań marszałka Włodzimierza Czarzastego z Rosjanami. Rozmowy „Rzeczpospolitej” z przedstawicielami Pałacu Prezydenckiego wskazują jednak, że dla Karola Nawrockiego zdecydowanie najważniejsza jest sprawa SAFE. Ustawa w sprawie tego programu jest już przygotowana i w środę 11 lutego ma zająć się nią Rada Ministrów. Tego samego dnia jest posiedzenie RBN. – Prezydent ma w tej sprawie szereg pytań do rządu – mówi nasz rozmówca z Pałacu. O co tak naprawdę chodzi?

SAFE. O co będzie pytał prezydent? W tle pytania o weto

O co będzie pytał prezydent w sprawie SAFE? Ustawa ma trafić do Sejmu jeszcze na trwające posiedzenie, co już zapowiedział we wtorek marszałek Czarzasty. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Pałac Prezydencki koncentruje się na sposobie zarządzania programem, zasadach jego realizacji oraz mechanizmach rozliczeń. Prezydent ma przedstawicieli rządu pytać o faktyczne oprocentowanie pożyczek, sposób zlecania kontraktów polskim podmiotom, definicję „polskiej firmy” i kryteria jej kwalifikowania. Istotne ma być też tempo realizacji zleceń kierowanych do tych firm, ale nie tylko.

Padną też pytania o kwestię kompatybilności zamówień z rynku europejskiego z obecnie posiadanym przez wojsko sprzętem oraz tym już wcześniej zamówionym. – To nie jest tak, że prezydent Nawrocki jest przeciwny SAFE jako takiemu, interesuje go po prostu wykonanie tego programu – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z informatorów.

Jak twierdzą nasi rozmówcy z Pałacu, z punktu widzenia prezydenta rząd od dłuższego czasu nie potrafi wypracować jednolitego stanowiska w kluczowych kwestiach. O rozbieżnościach wewnątrz rządu pisał np. portal Money. Chodzi o różne stanowiska MON i Ministerstwa Finansów. A nasi rozmówcy z koalicji rządzącej zastanawiają się, czy prezydent może ustawę o SAFE zawetować, gdy ta trafi na jego biurko.