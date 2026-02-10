Wiemy, o co konkretnie prezydent zapyta rząd na RBN. Ustalenia „Rzeczpospolitej”

Aktualizacja: 10.02.2026 20:09 Publikacja: 10.02.2026 19:30
To być może najważniejsze posiedzenie RBN od lat. Już wokół niego toczy się największa polityczna burza pewnie nawet w całej historii polskiej kohabitacji. Prezydent zaproponował trzy tematy: SAFE, Radę Pokoju i sprawę powiązań marszałka Włodzimierza Czarzastego z Rosjanami. Rozmowy „Rzeczpospolitej” z przedstawicielami Pałacu Prezydenckiego wskazują jednak, że dla Karola Nawrockiego zdecydowanie najważniejsza jest sprawa SAFE. Ustawa w sprawie tego programu jest już przygotowana i w środę 11 lutego ma zająć się nią Rada Ministrów. Tego samego dnia jest posiedzenie RBN. – Prezydent ma w tej sprawie szereg pytań do rządu – mówi nasz rozmówca z Pałacu. O co tak naprawdę chodzi?
O co będzie pytał prezydent w sprawie SAFE? Ustawa ma trafić do Sejmu jeszcze na trwające posiedzenie, co już zapowiedział we wtorek marszałek Czarzasty. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że Pałac Prezydencki koncentruje się na sposobie zarządzania programem, zasadach jego realizacji oraz mechanizmach rozliczeń. Prezydent ma przedstawicieli rządu pytać o faktyczne oprocentowanie pożyczek, sposób zlecania kontraktów polskim podmiotom, definicję „polskiej firmy” i kryteria jej kwalifikowania. Istotne ma być też tempo realizacji zleceń kierowanych do tych firm, ale nie tylko.
Padną też pytania o kwestię kompatybilności zamówień z rynku europejskiego z obecnie posiadanym przez wojsko sprzętem oraz tym już wcześniej zamówionym. – To nie jest tak, że prezydent Nawrocki jest przeciwny SAFE jako takiemu, interesuje go po prostu wykonanie tego programu – mówi „Rzeczpospolitej” jeden z informatorów.
Jak twierdzą nasi rozmówcy z Pałacu, z punktu widzenia prezydenta rząd od dłuższego czasu nie potrafi wypracować jednolitego stanowiska w kluczowych kwestiach. O rozbieżnościach wewnątrz rządu pisał np. portal Money. Chodzi o różne stanowiska MON i Ministerstwa Finansów. A nasi rozmówcy z koalicji rządzącej zastanawiają się, czy prezydent może ustawę o SAFE zawetować, gdy ta trafi na jego biurko.
Jeśli chodzi o strategie, jakie partie koalicyjne przyjmują na RBN, to są one bardzo różne. Np. wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz we wtorek przed posiedzeniem Rady delikatnie i w swoim stylu dystansował się od prób jej „upolitycznienia”. – Bezpieczeństwo Polski to sprawa ponad podziałami, a nie arena dla politycznych gier. Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna skupiać się na tematach krytycznych: sytuacji na froncie, planach zbrojeniowych i Tarczy Wschód, a nie na „odbijaniu piłeczki” – powiedział we wtorek w Sejmie. Można to odczytać jako krytykę zarówno wobec prezydenta, jak i Nowej Lewicy, która odpowiedziała Karolowi Nawrockiemu, że RBN powinna zająć się przeszłością prezydenta, w tym jego wizytą w Moskwie w 2018 r.
Politycznych wątków przed RBN jest zresztą sporo. To też obecność przedstawiciela Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika (np. marszałek Czarzasty jest przeciw) oraz kwestia poświadczeń bezpieczeństwa dla szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. To ostatnie to temat publicznej wymiany zdań na X między Cenckiewiczem a MSWiA.
W protokole rozbieżności między rządem a prezydentem – poza nierozwiązaną od miesięcy sprawą ambasadorów – są kolejne ustawy. W trakcie poniedziałkowej konferencji EEC Trends wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o szybkie podpisanie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (prace nad ustawą trwały sześć lat). To nie jest jedyne pole sporu i obaw rządu, co do kolejnych decyzji w Pałacu Prezydenckim.
We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeśli prezydent nie podpisze nowej ustawy o KRS, to on w ciągu dwóch dni rozpocznie procedurę wyboru członków KRS zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Weto prezydenta do tej ustawy jest bardzo prawdopodobne – zgodnie z zapowiedziami jego ministrów. W dalszych miesiącach poza SAFE czy KRS podobna dyskusja będzie dotyczyć m.in. reformy PIP, ustawy o związkach partnerskich („statusie osoby najbliższej”) czy też np. wskazanych przez koalicję sędziów do TK (jeśli koalicja takie nazwiska wskaże, co może się wydarzyć jeszcze w lutym, wakatów jest sześć).
