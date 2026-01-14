Kandydat Trumpa na ambasadora Islandii „żartem” zapowiada: To będzie 52. stan USA

Kim jest Billy Long

Urodzony w 1955 roku Billy Long jest byłym kongresmenem z Missouri. W sierpniu ubiegłego roku został odwołany ze stanowiska szefa Urzędu Skarbowego (IRS), agencji odpowiedzialnej za pobieranie podatków federalnych i nadzorowanie federalnego ustawodawstwa podatkowego. Jego nominacja na to stanowisko zaledwie dwa miesiące wcześniej była kontrowersyjna ze względu na brak doświadczenia w tej dziedzinie.

Tego samego dnia, w którym został odwołany, ogłoszono, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nominował go na nowego ambasadora w Islandii.

W listopadzie 2025 roku Departament Stanu uznał Billy'ego Longa za kompetentnego do pełnienia funkcji. 13 stycznia 2026 roku Senat Stanów Zjednoczonych formalnie nominował go na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Republice Islandii.

Pięćdziesiąt zjednoczonych stanów. Czy będzie ich więcej?

Choć jak dotąd wypowiedź Longa jest postrzegana w kategoriach żartu, to inne wydarzenia sugerują, że niektórzy przedstawiciele USA nie wykluczają zwiększenia terytorium Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Donald Trump sugerował już na początku swojej kadencji, że skłonny jest uznać Kanadę za 51. stan USA, twierdząc, że jest od nich „całkowicie zależna”.