Kandydat Trumpa na ambasadora Islandii „żartem” zapowiada: To będzie 52. stan USA

Billy Long
Były kongresmen Billy Long, kandydat prezydenta Donalda Trumpa na ambasadora w Islandii, zażartował w tym tygodniu, że Islandia stanie się 52. stanem USA (nie wyjaśniając, który stan będzie 51.), a on będzie pełnił funkcję jego gubernatora.
Long wygłosił tę uwagę we wtorek wieczorem na posiedzeniu Izby Reprezentantów, co wzbudziło zdziwienie, ponieważ administracja Trumpa mierzy się z rosnącą krytyką swojej retoryki i postawy wobec krajów Arktyki i Atlantyku Północnego.
Wypowiedź ta miała miejsce w okresie niepokojów spowodowanych kategorycznymi zapowiedziami Donalda Trumpa o przejęciu kontroli nad Grenlandią – rzekomo jest ona niezbędna Stanom Zjednoczonym dla zapewnienia im bezpieczeństwa – oraz krótko po akcji amerykańskich sił w Wenezueli i wywiezieniu z kraju prezydenta Nicolása Maduro.
Urodzony w 1955 roku Billy Long jest byłym kongresmenem z Missouri. W sierpniu ubiegłego roku został odwołany ze stanowiska szefa Urzędu Skarbowego (IRS), agencji odpowiedzialnej za pobieranie podatków federalnych i nadzorowanie federalnego ustawodawstwa podatkowego. Jego nominacja na to stanowisko zaledwie dwa miesiące wcześniej była kontrowersyjna ze względu na brak doświadczenia w tej dziedzinie.
Tego samego dnia, w którym został odwołany, ogłoszono, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nominował go na nowego ambasadora w Islandii.
W listopadzie 2025 roku Departament Stanu uznał Billy'ego Longa za kompetentnego do pełnienia funkcji. 13 stycznia 2026 roku Senat Stanów Zjednoczonych formalnie nominował go na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Republice Islandii.
Choć jak dotąd wypowiedź Longa jest postrzegana w kategoriach żartu, to inne wydarzenia sugerują, że niektórzy przedstawiciele USA nie wykluczają zwiększenia terytorium Stanów Zjednoczonych.
Prezydent Donald Trump sugerował już na początku swojej kadencji, że skłonny jest uznać Kanadę za 51. stan USA, twierdząc, że jest od nich „całkowicie zależna”.
Zaledwie przed kilkoma dniami, na kanwie sporów o przyszłość Grenlandii, członek Izby Reprezentantów, Randy Fine z Florydy, zgłosił projekt ustawy, która ma umożliwić „aneksję i późniejsze przyjęcie Grenlandii do grona stanów”.
Ustawa stanowi, że prezydent Trump „jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do podjęcia negocjacji z Królestwem Danii, w celu aneksji lub w inny sposób nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych”.
