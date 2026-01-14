Rzeczpospolita
Kandydat Trumpa na ambasadora Islandii „żartem” zapowiada: To będzie 52. stan USA

Przyszły ambasador USA w Islandii i były członek Izby Reprezentantów USA zażartował, że Islandia stanie się 52. stanem USA.

Publikacja: 14.01.2026 21:07

Agnieszka Kazimierczuk

Były kongresmen Billy Long, kandydat prezydenta Donalda Trumpa na ambasadora w Islandii, zażartował w tym tygodniu, że Islandia stanie się 52. stanem USA (nie wyjaśniając, który stan będzie 51.), a on będzie pełnił funkcję jego gubernatora.

Long wygłosił tę uwagę we wtorek wieczorem na posiedzeniu Izby Reprezentantów, co wzbudziło zdziwienie, ponieważ administracja Trumpa mierzy się z rosnącą krytyką swojej retoryki i postawy wobec krajów Arktyki i Atlantyku Północnego.

Ministrowie spraw zagranicznych Grenlandii - Vivian Motzfeldt i Danii - Lars Løkke Rasmussena przed
Polityka
O Grenlandii w Białym Domu. Szef MSZ Danii: Zgodziliśmy się, że się nie zgadzamy

Wypowiedź ta miała miejsce w okresie niepokojów spowodowanych kategorycznymi zapowiedziami Donalda Trumpa o przejęciu kontroli nad Grenlandią – rzekomo jest ona niezbędna Stanom Zjednoczonym dla zapewnienia im bezpieczeństwa – oraz krótko po akcji amerykańskich sił w Wenezueli i wywiezieniu z kraju prezydenta  Nicolása Maduro.

Kim jest Billy Long

Urodzony w 1955 roku Billy Long jest byłym kongresmenem z Missouri. W sierpniu ubiegłego roku został odwołany ze stanowiska szefa Urzędu Skarbowego (IRS), agencji odpowiedzialnej za pobieranie podatków federalnych i nadzorowanie federalnego ustawodawstwa podatkowego. Jego nominacja na to stanowisko zaledwie dwa miesiące wcześniej była kontrowersyjna ze względu na brak doświadczenia w tej dziedzinie.

Tego samego dnia, w którym został odwołany, ogłoszono, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nominował go na nowego ambasadora w Islandii.

Donald Trump i Jens-Frederik Nielsen
Dyplomacja
Premier Grenlandii: Wybieramy Danię. Donald Trump: Nie wiem kim on jest

W listopadzie 2025 roku Departament Stanu uznał Billy'ego Longa za kompetentnego do pełnienia funkcji. 13 stycznia 2026 roku Senat Stanów Zjednoczonych formalnie nominował go na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Republice Islandii.

Pięćdziesiąt zjednoczonych stanów. Czy będzie ich więcej?

Choć jak dotąd wypowiedź Longa jest postrzegana w kategoriach żartu, to inne wydarzenia sugerują, że niektórzy przedstawiciele USA nie wykluczają zwiększenia terytorium Stanów Zjednoczonych. 

Prezydent Donald Trump sugerował już na początku swojej kadencji, że skłonny jest uznać Kanadę za 51. stan USA, twierdząc, że jest od nich „całkowicie zależna”.

Zaledwie przed kilkoma dniami, na kanwie sporów o przyszłość Grenlandii, członek Izby Reprezentantów, Randy Fine z Florydy, zgłosił projekt ustawy, która ma umożliwić „aneksję i późniejsze przyjęcie Grenlandii do grona stanów”.

Donald Trump mówi publicznie, że USA są zainteresowane wyspą, która należy do Danii
Dyplomacja
Biały Dom nie wyklucza opcji militarnej w sprawie Grenlandii

Ustawa stanowi, że prezydent Trump „jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, w tym do podjęcia negocjacji z Królestwem Danii, w celu aneksji lub w inny sposób nabycia Grenlandii jako terytorium Stanów Zjednoczonych”.

