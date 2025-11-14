Marek Sawicki: Prezydent bardzo mocno odwdzięcza się PiS za wsparcie w kampanii

Z tego artykułu się dowiesz: Jaką wizję prezydentury Karola Nawrockiego przedstawia Marek Sawicki?

Co mówi Marek Sawicki o działaniach Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu?

Dlaczego Włodzimierz Czarzasty może napotkać trudności jako nowy marszałek Sejmu?

Jakie są oczekiwania Marka Sawickiego wobec kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego?

Jak poseł ocenia wpływ doradców prezydenta Nawrockiego na jego decyzje?

Dlaczego Marek Sawicki krytykuje prezydenta za niektóre weta?

To była inna forma marszałkowania niż te, które znam z dotychczasowych doświadczeń – ocenił gość Rzeczy o Polityce zakończoną kadencję Szymona Hołowni.

Reklama Reklama

– To nie była funkcja naddostojna i nadęta, to był normalny partner, otwarty człowiek, a to jest najistotniejsze po ośmiu latach zamknięcia Sejmu zarówno dla przechodniów z ulicy Wiejskiej, jak i dla odwiedzających Sejm – mówił Sawicki. Doceni szczególnie otwarcie parlamentu, które dowiodło, że „żadne hordy złoczyńców na Sejm nie napadały”.

Poseł PSL podkreślił także sprawne prace legislacyjne, w tym likwidację tzw. zamrażarek i rozpatrywanie na bieżąco projektów.

Zmiana marszałka Sejmu? Ludowcy „nie będą blokować”

Sawicki uważa, że wynikająca z umowy koalicyjnej zmiana marszałka Sejmu i objęcie tej funkcji przez Włodzimierza Czarzastego z Lewicy dojdzie do skutku i zostanie on zaprzysiężony. Obawia się jednak o atmosferę na sali sejmowej, szczególnie ze strony prawej strony politycznej. – Będzie miał ciężko, dlatego że dzisiejsza opozycja do niego jest nastawiona dość jednoznacznie, dość negatywnie, a wiemy doskonale jak politycy PiS-u potrafią rozkręcić atmosferę na sali sejmowej czy na posiedzeniach komisji – ocenił.