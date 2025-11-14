Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Marek Sawicki: Prezydent bardzo mocno odwdzięcza się PiS za wsparcie w kampanii

Zachęcałbym pana prezydenta, żeby na razie nie marzył o karierze partyjnej, a pomyślał o budowaniu pozycji męża stanu - mówił gość „Rzeczy o Polityce” Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, marszałek senior Sejmu X kadencji.

Publikacja: 14.11.2025 09:12

Marek Sawicki

Marek Sawicki

Foto: PAP, Leszek Szymański

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaką wizję prezydentury Karola Nawrockiego przedstawia Marek Sawicki?
  • Co mówi Marek Sawicki o działaniach Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu?
  • Dlaczego Włodzimierz Czarzasty może napotkać trudności jako nowy marszałek Sejmu?
  • Jakie są oczekiwania Marka Sawickiego wobec kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego?
  • Jak poseł ocenia wpływ doradców prezydenta Nawrockiego na jego decyzje?
  • Dlaczego Marek Sawicki krytykuje prezydenta za niektóre weta?

To była inna forma marszałkowania niż te, które znam z dotychczasowych doświadczeń – ocenił gość Rzeczy o Polityce zakończoną kadencję Szymona Hołowni.

– To nie była funkcja naddostojna i nadęta, to był normalny partner, otwarty człowiek, a to jest najistotniejsze po ośmiu latach zamknięcia Sejmu zarówno dla przechodniów z ulicy Wiejskiej, jak i dla odwiedzających Sejm – mówił Sawicki. Doceni szczególnie otwarcie parlamentu, które dowiodło, że „żadne hordy złoczyńców na Sejm nie napadały”.

Poseł PSL podkreślił także sprawne prace legislacyjne, w tym likwidację tzw. zamrażarek i rozpatrywanie na bieżąco projektów.

Zmiana marszałka Sejmu? Ludowcy „nie będą blokować”

Sawicki uważa, że wynikająca z umowy koalicyjnej zmiana marszałka Sejmu i objęcie tej funkcji przez Włodzimierza Czarzastego z Lewicy dojdzie do skutku i zostanie on zaprzysiężony. Obawia się jednak o atmosferę na sali sejmowej, szczególnie ze strony prawej strony politycznej. – Będzie miał ciężko, dlatego że dzisiejsza opozycja do niego jest nastawiona dość jednoznacznie, dość negatywnie, a wiemy doskonale jak politycy PiS-u potrafią rozkręcić atmosferę na sali sejmowej czy na posiedzeniach komisji – ocenił. 

Reklama
Reklama

Czy Czarzasty sobie poradzi? Poseł PSL uważa, że stanowisko marszałka Sejmu będzie dla Czarzastego wyzwaniem.

Czytaj więcej

Dwa tygodnie przed kongresem PSL Władysław Kosiniak-Kamysz jest pewniakiem do reelekcji
Polityka
PSL już ma plan, z kim pójść do wyborów parlamentarnych 2027 r.

– Nie zajmował nigdy wysokich funkcji w państwie, choć w polityce jest od końca lat 80. Nie był ministrem, nie był członkiem rządu – wymieniał Sawicki. – Objęcie tej funkcji to może być na początku wielki splendor, wielkie zachwycenie, wielkie zauroczenie. A potem trudna codzienna rzeczywistość.

Kongres PSL. „Nie wystarczy, żebyśmy podpisywali umowy”

O zaczynającym się w sobotę kongresie PSL Sawicki mówił, że oczekuje nie tyle pojawienia się nowych pomysłów i nowych propozycji, bo – jak uważa poseł - ostatni kongres naprawdę uchwalił dobry program Polskiego Stronnictwa Ludowego, ile podkreślenia tego, co jest dzisiaj istotą funkcjonowania PSL jako partii centrowej.

Prezydent bardzo mocno odwdzięcza się  Prawu i Sprawiedliwości za wsparcie w kampanii.

Marek Sawicki

– I tu chcę jasno powiedzieć, że oczekuję jasnej deklaracji w zakresie wzmacniania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego – mówił Marek Sawicki. – Podkreślenia tego, co jest dzisiaj istotą funkcjonowania PSL jako partii centrowej. Jako PSL odpowiadamy w rządzie za bardzo ważne resorty. Obrona narodowa, infrastruktura, resorty gospodarcze. I w tych resortach gospodarczych nie wystarczy, żebyśmy podpisywali umowy i wykonywali działania związane ze środkami czy to krajowymi budżetowymi, czy środkami w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Ale też trzeba tym działaniom nadać określony kształt i kierunek.

Reklama
Reklama

Sto dni Karola Nawrockiego

Sawicki zauważa, że choć oczekiwania wobec prezydenta były duże, to podczas pierwszych stu dni prezydentury nie wypełnił roli niezależnego lidera reprezentującego wszystkich obywateli.

Zamiast tego, zdaniem posła PSL, prezydent bardzo mocno odwdzięcza się Prawu i Sprawiedliwości za wsparcie w kampanii, co widać m.in. w niektórych wetach, które są przez Sawickiego oceniane jako niezrozumiałe i bardziej motywowane celami politycznymi niż gospodarczymi. Tu wskazał szczególnie zawetowanie przez Nawrockiego awansów dla młodych oficerów. Krytykuje też doradców prezydenta za to, że bardziej niż kwestie gospodarcze cenią sobie interesy partyjne.

Czytaj więcej

Sala obrad Sejmu
Polityka
Najnowszy sondaż partyjny CBOS pełen zaskoczeń, choć lider bez zmian

Czy Karol Nawrocki wybije się na pozycję lidera prawej strony politycznej?

– Mało mnie to interesuje – odpowiedział krótko Sawicki. – Pan prezydent Karol Nawrocki ma na najbliższe cztery i pół roku ważne zadanie, wyborcy go zobowiązali do niego poprzez powszechne wybory. Jest głową państwa. A głowa państwa to nie jest głowa jednej partii politycznej.

Poseł dodał, że jeśli swoją prezydenturę Karol Nawrocki traktuje jako podnóżek do utworzenia formacji politycznej, to go „mocno dyskwalifikuje”.

Reklama
Reklama

– Zachęcałbym pana prezydenta, żeby na razie nie marzył o karierze partyjnej, a pomyślał o budowaniu pozycji męża stanu. Funkcja prezydenta do tego zobowiązuje. Na razie do tej funkcji, do tej pozycji męża stanu panu prezydentowi bardzo, bardzo daleko – ocenił gość „Rzeczy o Polityce”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) Osoby Marek Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaką wizję prezydentury Karola Nawrockiego przedstawia Marek Sawicki?
  • Co mówi Marek Sawicki o działaniach Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu?
  • Dlaczego Włodzimierz Czarzasty może napotkać trudności jako nowy marszałek Sejmu?
  • Jakie są oczekiwania Marka Sawickiego wobec kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego?
  • Jak poseł ocenia wpływ doradców prezydenta Nawrockiego na jego decyzje?
  • Dlaczego Marek Sawicki krytykuje prezydenta za niektóre weta?
Pozostało jeszcze 91% artykułu

To była inna forma marszałkowania niż te, które znam z dotychczasowych doświadczeń – ocenił gość Rzeczy o Polityce zakończoną kadencję Szymona Hołowni.

– To nie była funkcja naddostojna i nadęta, to był normalny partner, otwarty człowiek, a to jest najistotniejsze po ośmiu latach zamknięcia Sejmu zarówno dla przechodniów z ulicy Wiejskiej, jak i dla odwiedzających Sejm – mówił Sawicki. Doceni szczególnie otwarcie parlamentu, które dowiodło, że „żadne hordy złoczyńców na Sejm nie napadały”.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Polityka
Przemysław Wipler: Wolelibyśmy, żeby Donald Tusk szkodził Niemcom niż Polsce
Prezydent Karol Nawrocki podczas Marszu Niepodległości
Polityka
Prof. Szymon Ossowski: Karol Nawrocki ma dwa cele, chce być „Tuskiem po prawej stronie”
Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż. Większość zadowolona z Karola Nawrockiego po pierwszych 100 dniach prezydentury
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki – nowy lider obozu prawicowego. Czy Jarosław Kaczyński jest zagrożony?
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama